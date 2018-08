Kinder-Domizil wächst

Lagebesprechung: Noch ist der Kita-Neubau in Britz eine Baustelle. Willi Langner von der Firma KIS berichtet André Guse, Bürgermeister von Britz, am Montag vor dem Rohbau zur Seite der Eisenwerkstraße, welche Arbeiten noch anstehen. © Foto: Julia Lehmann/MOZ

Julia Lehmann

Britz (MOZ) Vor gut zwei Jahren wurde der erste Spatenstich gefeiert, vor etwa einem Jahr kam man auf dem Grundstück in der Eisenwerkstraße zur Übergabe des Fördermittelbescheids durch das Land Brandenburg zusammen. Zwei Jahre hat es also bis zum jetzigen Stand gedauert. Inzwischen wird erkennbar, in welch modernes Haus die Kinder aus der Britzer Kindertagesstätte „Zwergenschloss“ einziehen werden. Die jetzige Kita befindet sich gleich nebenan. Beim Umzug, der im Oktober dieses Jahres vonstatten gehen soll, müssen also keine langen Strecken zurückgelegt werden. Das alte Kita-Gebäude will die Gemeinde verkaufen. „Das war früher ein Sozialbau für die Eisengießerei“, sagt André Guse, Bürgermeister von Britz, bei einem Besuch der Baustelle.

Im Inneren des l-förmigen Flachbaus erstreckt sich ein langer Flur, von dem alle Räume abgehen. Von der bisherigen zuletzt immer eher hinderlichen Aufteilung mit vielen kleinen Räumen hat man sich beim Neubau gelöst. Großzügige Räume und große Fenster schaffen viel Platz. Im Moment befindet sich alles noch in der Rohbau-Phase, in den Räumen wird emsig gearbeitet.

Und eine weitere Neuerung wird es geben: Mit der neuen Kita wird auch ein Hausmeister eingestellt. Guse schätzt, dass bereits mehr als 160 Bewerbungen eingegangen sind. Die Gemeinde will die Pflege „ihrer“ Kita selbst in die Hand nehmen. Hort und Schule werden durch den neuen Mitarbeiter mitbetreut.

Der Außenputz des knapp 930 Quadratmeter großen Neubaus fehlt noch. Zum Teil soll die Fassade verklinkert werden, zum Teil bekommt sie einen Anstrich. Farbton noch unbekannt. Die schmückende Holzverkleidung hängt schon. An deren Fuß gibt es Aussparungen, an denen Kreidetafeln angebracht werden sollen. Daran können sich die Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren zeichnend austoben.

Auf dem angeschrägten Flachdach sind Solarpaneele angebracht. Sie erzeugen Energie, die in einen eTank unter dem Fundament eingespeist wird. Im Winter kann diese Abwärme zum Heizen genutzt werden. Die Britzer Einrichtung könnte mit dieser ressourcenschonenden Technik zum Vorreiter in der Region werden und hat daran angelehnt einen neuen Namen erhalten: „Sonnenzwerge“.

Gut 2,4 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Und Britz’ Bürgermeister André Guse sagt: „Wir sind voll im Kostenrahmen.“ Eine Zuwendung in Höhe von 126 000 Euro kam für den eTank vom Europäischen Landwirtschaftsfonds, knapp 500 000 Euro vom Land Brandenburg.

Die Pflasterarbeiten werden bald abgeschlossen sein, sagt André Guse. Zur Eberswalder Straße hin ist ein Kurzzeitparkplatz für Eltern entstanden. Ein Weg verbindet Hauptstraße und Eisenwerkstraße. So ist das Britzer Rathaus entlang des Neubaus zu erreichen. Man verzichte im Moment noch auf Begrünung und Bäume. „Das hat keinen Sinn bei der Trockenheit“, sagt Willi Langner von der Kommunal- und Industrieservice GmbH Eberswalde. Große quadratische Pflastersteine haben die Mitarbeiter verlegt. André Guse ist zufrieden. „Sieht wirklich toll aus.“

Sowohl für den Ort als auch für ihn als Bürgermeister ist das Projekt ein Meilenstein. Bereits 1991 traf die Gemeinde den Beschluss, eine neue Kita zu bauen. Umgesetzt wurde dieser aber nie. Schon da hieß es, der Platz reiche eigentlich nicht aus. Hinderlich im Kita-Alltag seien die vielen Treppen, die die Kinder überwinden müssen, um in alle Etagen zu gelangen. Im Oktober soll es also so weit sein. Offiziell eingeweiht werden soll die neue Kita aber erst im Frühjahr, so der Bürgermeister. Dann gebe es ein großes ein Frühlingsfest.