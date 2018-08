Wandlitz geht neue Wege

Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Dsetzt weiter auf sozialen Wohnungsbau.Nach dem Beginn des Um- und Ausbaus von zwei Blöcken in den Basdorfer Gärten mit 104 Quartieren, folgt nun Stufe zwei: die Ausschreibung von vier Baufeldern. Die sollen an Investoren gehen, die sich zu Sozialem Wohnungsbau verpflichten.

„Wir wollen eine Gemeinde bleiben, in der Menschen aus allen sozialen Schichten wohnen“, sagt Bürgermeisterin Jana Radant und weiß sich darin einig mit den Gemeindevertretern. Derzeit liegen die Mietpreise für Neubauwohnungen bei zehn bis elf Euro je Quadratmeter (kalt) und unterscheiden sich damit kaum noch von Berliner Preisen. „Wer kann sich denn solche Mieten leisten?“, zweifelt die 57-Jährige. Und gibt die Antwort gleich selbst: „Menschen mit unteren Einkommen und auch Normalverdiener jedenfalls nicht“, ist sie sich sicher.

Der Andrang auf die 104 Sozialwohnungen, die die Gemeinde zurzeit in den Basdorfer Gärten errichtet, gibt ihr Recht. „Die Nachfrage ist riesig“, sagt Jana Radant. „Bei 350 Anmeldungen haben wir die Liste geschlossen.“

Der nächste Schritt soll nun folgen. Vier Baufelder in den Basdorfer Gärten will die BEG - Basdorf Entwicklungsgesellschaft mbH, eine Tochtergesellschaft der Gemeinde, jetzt ausschreiben. Investoren, die sich dafür bewerben, müssen eine Bedingung erfüllen: 25 Prozent der von ihnen zu errichteten Quartiere - also 125 - müssen Sozialwohnungen sein. Die möchte die Gemeinde als Komplex schlüsselfertig übernehmen. „Mit der Förderung der Landesinvestitionsbank beträgt der Mietpreis für diese Wohnungen 5,43 je Quadratmeter (kalt), die nächste Preisstufe wäre 6,50 Euro, und 25 Prozent der Wohnungen wären freifinanziert“, erklärt BEG-Geschäftsführer Christian Braungard. Der Kämmerer der Gemeinde hat das alles genau durchgerechnet. „Das Ministerium der Finanzen ist noch Eigentümer des Geländes und hat zugestimmt“, sagt er. Auch die Kommunalaufsicht sage ja, ergänzt Jana Radant. „Nur der Investor mit dem besten Konzept kommt auch ran“, sind sie und Braungard sich einig.

Derzeit hat die Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde 500 Wohnungen im Bestand. Bis 2030, so das Ziel sollen es 800 bis 900 gemeindeeigene Wohnungen sein. Den größten Bedarf nach bezahlbaren Wohnungen gebe es zweifelsohne in Basdorf, Wandlitz und Klosterfelde, schätzt die Bürgermeisterin ein. So kämen etwa zwei Drittel der 350 Anträge für die ersten 104 Wohnungen in den Basdorfer Gärten aus der Gemeinde, das letzte Drittel aus Berlin und anderen Orten. „Allerdings handelt es sich dabei ebenfalls um Menschen, die meist eine Verankerung in unserer Gemeinde haben“, sagt Jana Radant. „oft sind es Leute, die hier aufgewachsen und dann weggezogen sind oder Eltern, die ihren erwachsenen Kindern hinterher ziehen wollen“, erklärt sie. Die politische Forderung, die es in der Vergangenheit gegeben habe, „Wandlitzer Wohnungen nur für Wandlitzer“, lasse sich in dieser Absolutheit deshalb nicht mehr aufrecht erhalten, glaub das Gemeindeoberhaupt.

Bezahlbaren Wohnraum für jeden Geldbeutel soll es aber nicht nur in den großen Ortsteilen geben. „Auch in den kleinen Dörfern planen wir entsprechende Bauten“, kündigt Jana Radant an. Ihr schwebt eine Art „Standardhaus mit sechs oder acht Wohnungen“ vor, das nach und nach in jedem der kleineren Ortsteile von der Gemeinde errichtet werden soll. „Wir beginnen in Prenden“, sagt sie. In Schönwalde und Schönerlinde würden dafür bereits kommunale Flächen vorgehalten. Die Bürgermeisterin spricht von einem „Typenbau“. „Man soll sehen, dass es ein Gemeindehaus ist“, findet sie. Zudem würde die Kommune Geld sparen, wenn eine Planung immer wieder verwendet werden könne. „Das heißt ja nicht, dass die Häuser immer wieder gleich aussehen müssen. Eines kann ein vorgebautes Treppenhaus bekommen, das andere nicht“, nennt sie ein Beispiel. „Vielleicht können wir nicht jedes Jahr ein solches Haus bauen. Aber wir fangen an“, ist sie sich sicher.