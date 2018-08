Vom Apfel zum Saft

Kontrolle: Reiner Droßel (66) prüft die angelieferten Äpfel und sortiert faules Obst und Laub aus, ehe die Früchte gewaschen und gepresst werden. Am Sonnabend hat in der Schaumosterei Letschin die 15. Saison begonnen. Bereits am ersten Tag herrschte dort Hochbe- trieb. © Foto: Heike Jänicke

Bad Freienwalde/Letschin (MOZ) Früher als sonst ist die Schaumosterei in Letschin am Sonnabend in die Saison gestartet. 30 Kunden haben gleich den ersten Tag genutzt, um ihre Sommeräpfel zu Saft verarbeiten zu lassen. Betreiber Reiner Droßel rechnet mit einem guten Jahr.

Zeit für eine kurze Verschnaufpause bleibt den Männern an der Saftpresse und den Frauen am Packtisch an diesem Sonnabendnachmittag kaum. Wie im Taubenschlag geht es in der Anlage unweit des Letschiner Edeka-Marktes zu. Kaum ist ein Auto entladen, rollt das nächste an. Im Kofferraum befinden sich Kisten, prall gefüllt mit Äpfeln, die meisten gepflückt im eigenen Garten. Mit Muskelkraft hievt ein Mann aus Bad Freienwalde Kiste um Kiste zur Anlage, kippt die Früchte in den großen Auffangkorb der 2003 eröffneten Saftpresse. „Sie brauchen nichts aussortieren“, ruft Reiner Droßel dem Kunden zu. „Die Äpfel kommen alle auf das große Gitter.“ Seit 7 Uhr morgens sind der Letschiner und sein Team im Dauerstress. Und das am ersten Tag der Saison! „Gestern haben wir die ersten Äpfel angenommen“, berichtet der 66-Jährige. „Heute haben mir zum ersten Mal Saft gemacht.“ Früher als sonst.

Zum ersten Mal dabei ist auch Lothar Pasche. Noch bis Freitag arbeitete der 63-Jährige als Hausmeister an der Oberschule in Letschin. 16 Jahre lang. Am Sonnabend hilft er bei Reiner Droßel an der Anlage aus. Als Rentner habe er ja jetzt Zeit, schmunzelt er und schiebt die knackigen Äpfel in Richtung Wasser. Nur die guten. Faulige sortiert er aus. Blätter und Stiele ebenso.

Dann beginnt der eigentliche Prozess. Nach dem Waschen werden die Äpfel mit sechs Bar gepresst. Es rattert ziemlich laut. Der aus der Apfelmasse gewonnene Saft plätschert an der Seite in ein Gefäß und wird je nach Menge in einen 200- beziehungsweise 500-Liter-Tank gepumpt. Dort steht Frank Hirseland. „Wie oft werden Sie denn von Wespen gestochen“, will ein junger Mann angesichts der herumschwirrenden Wespen wissen. Hirseland lacht und schabt die ausgepressten Reste der Früchte in einen großen Behälter. Die holt sich ein Bauer aus dem Ort als Tierfutter, erzählt er. Der Saft gelangt schließlich in den Pasteurisator. Dort wird die Flüssigkeit auf 80 Grad erhitzt, um dann mittels Abfüller in luftdichte Fünf-Liter-PE-Beutel mit Zapfhahn abgefüllt und in Faltkartons verpackt zu werden. Die drei Frauen an der Packstation sind eingespielt.

Das Besondere an der Letschiner Anlage ist: Vom Einfüllen der Äpfel in den Korb bis zum Verpacken des Saftes vergehen gerade mal knapp 30 Minuten. Dann können die Kunden ihren eigenen Saft – naturtrüb, ohne Konservierungsmittel, Zusatzstoffe und Zucker mit nach Hause nehmen. Doch ehe der frisch gepresste Saft getrunken werden kann, vergehen noch ein paar Stunden. Er muss abkühlen. Und ist er einmal angezapft, hält er sich gut ein Viertel Jahr, weiß Reiner Droßel und rät, ihn dabei schräg zu lagern. „Hier haben Sie noch ein kleines Geschenk“, reicht der Mosterei-Betreiber einer Kundin einen silbernen Kugelschreiber mit Taschenlampenfunktion im Lager über den Tisch. „Zum 15-jährigen Bestehen.“

Jedes Jahr, normalerweise von Ende August bis Anfang November öffnet der 66-Jährige die Pforten zur Mosterei. Zuerst wird Holunder gepresst. Der kommt von einer Plantage. Abgefüllt wird der Saft jedoch in Angermünde. „Wir haben hier keine Abfüllanlage für Flaschen“, so der Letschiner.

Das Hauptaugenmerk liegt neben Birnen und Quitten auf Äpfeln. Hier bietet der Letschiner seinen Kunden zwei Varianten an. „Entweder sie lassen ihre eigenen Äpfel bei uns vermosten und nehmen dann den daraus gewonnenen Saft mit. Oder sie bringen ihre Äpfel und nehmen dafür Saft von anderen mit. Manche mögen es süßer und kaufen dann einen Saft aus verschiedenen Apfelsorten“, erklärt Reiner Droßel.

Die Mindestannahmemenge liegt zwischen 70 und 100 Kilogramm. Wichtig ist, vorher einen Termin mit dem Betreiber zu vereinbaren, sonst wartet man womöglich vergebens. Denn die Hochsaison scheint in Letschin bereits eingeläutet worden zu sein.

Kontakt: Schau-Mosterei Letschin, Wriezener Straße 76, 15324 Letschin, (ein Schild weist im Ort darauf hin), Telefon 033475 57738, 0174 2919647,