Laternenmast fällt auf Unfallwagen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Kieler Straße, Ecke Goepelstraße kam es am frühen Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizeidirektion Ost mitteilte, fuhr dort gegen 5:50 Uhr ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Märkisch-Oderland mit seinem Opel Astra gegen eine Straßenlaterne. Anschließend fiel der Betonmast auf das Auto. Der Fahrer des Wagens zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gefahren.

Die umgekippte Straßenlaterne ragte an der Kreuzung in den Gegenverkehr. Die Polizei musste daher kurzzeitig je einen Fahrstreifen stadtein- und stadtauswärts sperren, um den Verkehr nicht zu gefährden. Nach der Erstversorgung des Verletzten und Unfallaufnahme kümmerte sich eine hinzugezogene Elektrofirma um die Sicherung der Laterne.

Die Unfallursache ist noch unklar. Kriminalisten der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt versuchen nun zu rekonstruieren, wie warum der Mann gegen die Laterne fuhr. Der entstandene Sachschaden (Fahrzeug und Laternenmast) wird auf zirka 10000 Euro geschätzt.