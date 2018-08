Gegen Feuerwerke in der Brutzeit

Larissa Benz

Trebatsch (MOZ) Anwohnerin Christina Arold hat in Trebatsch mit Genehmigung des Ordnungsamtes 25 Plakate mit der Aufschrift „Kein Feuerwerk! März bis September“ angebracht. Sie möchte damit auf die Belange von Vögeln in der Brutzeit hinweisen.

Bis voraussichtlich September noch sollen die Plakate hängen bleiben. Christina Arold ist mit der Aktion bisher zufrieden: „Die Leute reden darüber, das war mein Ziel.“ Sogar Anrufe von Urlaubern aus Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen habe sie erhalten.

Mit den Plakaten möchte sie auf die besonderen Bedürfnisse von Vögeln in der Brutzeit von März bis September aufmerksam machen. Bewusst habe sie viele der Plakate auf Höhe von Kindergärten oder an Orten, wo sich viele Kinder aufhalten, angebracht: „Ich möchte vor allem junge Leute darauf aufmerksam machen, die sich mit dem Thema vielleicht noch gar nicht so beschäftigt haben“, sagt Christina Arold. In der Schule und auch schon im Kindergarten wird ihrer Meinung nach das Thema Umweltschutz zu sehr vernachlässigt. Sie betont aber, dass es ihr nicht darum geht, den moralischen Zeigefinger zu erheben.

Sie beschäftige es, dass mittlerweile an vielen Familien- oder Dorffesten in der Umgebung Feuerwerke stattfinden. „Das ist unverantworlich“, sagt Christina Arold. Gerade in der Umgebung von Seen seien viele Vögel zuhause. Sie fürchtet, dass diese in der Brutzeit durch das laute Knallen und das helle Aufblitzen verschreckt werden, womöglich sogar ihr Nest zurücklassen.

Diese Befürchtung teilt auch Lutz Ittermann von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oder-Spree. „Bei der Frage, ob ein Feuerwerk genehmigt wird, bleibt der Artenschutz leider oft außen vor“, sagt Ittermann. Er appelliert an die Anwohner, aber auch an die Ordnungsämter, die die Feuerwerke genehmigen, den Artenschutz im Hinterkopf zu behalten. Dieses Jahr sei aber noch kein offizielle Antrag für ein Feuerwerk bei der Gemeinde eingegangen, sagt Karsten Radlow vom Ordnungsamt Tauche. Aus anderen Gemeinden bekomme er aber mit, dass dort mittlerweile mehr Anträge zu Feuerwerken gestellt werden. „Grundsätzlich sind Feuerwerke außerhalb von Silvester nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich“, betont er.

In der Region sei besonders der Weißstorch zu schützen, aber auch Greifvögel wie der Turmfalke seien von dem unerwarteten Lärm durch Feuerwerke betroffen, erklärt Ittermann von der Naturschutzbehörde. Dabei gebe das Bundesnaturschutzgesetz vor, dass das absichtliche Stören streng geschützter und europäischer Vogelarten, vor allem während der Brut- und Aufzuchtszeit, zu unterlassen sei.

Neben Vögeln sieht Ittermann auch Fledermäuse, die ein empfindliches Gehör haben, durch die Feuerwerke am späten Abend bedroht: „Diese Zeit ist bei den Fledermäusen Jagdzeit.“ Ein Feuerwerk könnte die Säugetiere demnach erst einmal aus ihrem Revier vertreiben.

Die Trebatscher Anwohnerin Christina Arold hofft, dass sich so manch einer in Zukunft auch Gedanken macht, ob ein Feuerwerk für ein gelungenes Fest wirklich nötig ist. Die Plakataktion habe ihr gezeigt, dass es sich auszahle, auch mit kleinen Mitteln auf ein Thema aufmerksam zu machen. „Dass die Leute über den Vogelschutz diskutieren, dafür hat es sich schon gelohnt.“