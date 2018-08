Neue Initiative für Regionales

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Brandenburger Landwirte, Verarbeitungsbetriebe und Händler starten ein neues Programm zur Vermarktung regionaler Lebensmittel. Am Montag wurde es in Potsdam vorgestellt.

Der Schweinebraten hinter der Fleischtheke im REWE-Markt in Potsdam ist „100 % regional“. Das verspricht das Preisschild an der Ware. Die Handelskette REWE Ost, die Eberswalder Wurst GmbH, ein Neuruppiner Schlachtbetrieb und die Bauern von Prignitzer Landschwein haben sich zusammengetan, um Schweinefleisch aus Brandenburg zu vermarkten. In derzeit 20 Märkten in Berlin und Brandenburg wird das Fleisch angeboten. Zum Jahresende sollen es dann 80 Märkte sein.

Die Produzenten wollen sich unabhängiger machen von dem Preisdruck auf dem Schweinefleischmarkt und dem Trend zu ständig billigeren Waren. „Wir werden nicht in der Lage sein, Massenartikel zu immer niedrigeren Preisen herzustellen“, sagte Sebastian Kühn, Geschäftsführer der Eberswalder Wurst GmbH, die die Aktion „100 % regional“ angeregt hat. Außerdem gebe es eine steigende Nachfrage der Verbraucher nach regionalen Erzeugnissen.

Die Initiative will die Kunden mit Transparenz und mit Fleisch aus tiergerechter Haltung überzeugen, das komplett in Brandenburg verarbeitet wird. Darüber informieren Flyer in den Geschäften. Im Handel gibt es die Schweinefleischprodukte seit Juli. Bei den Kunden kommt das vergleichsweise teurere Fleisch nach Angaben von REWE gut an. Die Brandenburger Initiative sei nach dem Vorbild einer ähnlichen Aktion in Sachsen-Anhalt gestartet worden, hieß es.

Der Schweinefleisch-Markt gilt als besonders schwierig in Deutschland. Sowohl die Landwirte als auch die Verarbeiter haben mit stark schwankenden Preisen zu tun. Die Erzeuger bekamen laut Bundesanstalt für Agrarwirtschaft im Mai dieses Jahres im Schnitt 1,49 Euro pro Kilogramm Schweinefleisch. Das waren 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Verbraucher zahlten in Deutschland zur gleichen Zeit hingegen durchschnittlich 11,01 Euro pro Kilo Fleisch, etwa vier Prozent weniger als im Jahr zuvor. In Brandenburg ist die Schweinefleischerzeugung in den 1990er Jahren stark zurückgegangen. Derzeit gibt es 184 Betriebe, die knapp acht Millionen Tiere halten. Diese Zahl ist nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg in den vergangenen rund zehn Jahren nahezu konstant geblieben. Die Region Berlin-Brandenburg sei mit den derzeitigen Beständen allerdings nicht in der Lage, sich mit Schweinefleisch selbst zu versorgen, so Detmar Leitow vom Cluster Ernährungswirtschaft Brandenburg, das die neue Initiative für die Vermarktung regionaler Produkte mit angeschoben hat. Die von der Wirtschaftsförderung Brandenburg getragene Institution will Akteure in der Lebensmittelbranche zusammenbringen und die Ernährungswirtschaft stärken. Sie gilt als zweitwichtigster Wirtschaftszweig im Land.