Polka, Schlager, Rock und Pop

Jörg Kotterba

Müllrose Klassik, Rock und Beat: Vor großer Kulisse spielten Sonntagvormittag die mehr als 20 Mitglieder des Müllroser Musikvereins am kleinen Hafen der „Marina Schlaubetal“. Weit über 150 Ostbrandenburger kamen zum „Müllroser Seekonzert“, darunter das Unternehmer-Ehepaar Gisela und Peter Wolff aus Groß Lindow. Der Kfz-Meister, über Jahrzehnte Autohändler in Brieskow-Finkenheerd, fand dieses Repertoire aus klassischen und modernen bis zum traditionellen Stücken einfach toll. „Man muss symbolisch den Hut ziehen, weil diese Hobby-Musiker einfach Spitze sind.“ Auch Ehefrau Gisela bekannte sich zum Fan des Musikvereins. „Wir lassen kaum eines ihrer Konzerte aus, klatschten auch schon am Katharinensee und am Großen Müllroser See Beifall. Das Ensemble ist einfach Spitze“, erzählt sie.

Seit 22 Jahre spielen die Mitglieder des Musikvereins in der Region munter auf. Am Sonntag moderierte, einer guten Tradition folgend, Vereinsvorsitzender Wolfgang Schaller – mit einem hellen Cowboy-Hut und dunkler Brille gut geschützt vor der brennenden Sonne. Unterhaltsam und mit präzisen Angaben zu den anstehenden Titeln, führte er, der als Autodidakt auf die große Trommel haut, durchs Programm. In einer Konzertpause erzählte der 60-jährige Geschäftsführer eines Gubener Unternehmens, dass in den 1990er-Jahren bei Klaus Wolfert und Ulrich Briese die Idee geboren wurde, einen Musikverein zu gründen. 1996 fanden mit elf Hobby-Musikern die ersten Proben in einer Baracke der Schulspeisung statt. Später traf man sich im Schützenhaus. Jetzt wird auf dem Dachboden des Rathauses geprobt.

Lange Jahre war Ulrich Grenz Leiter des Müllroser Musikvereins. „Mit seinem Engagement wuchs unser Verein fest zusammen, wie eine Familie. Unsere Musik wurde anspruchsvoller, das Repertoire immer breiter. Von Polka, Marsch, Schlager, Rock und Pop ist heute alles dabei“, erzählte Christine Machus, die rechte Hand von Ulrich Grenz. Als er vor drei Jahren plötzlich verstarb, wählten die Vereinsmitglieder sie zur musikalischen Leiterin. „Wir machen in Ulis Sinne weiter und setzen seine Ideen in die Tat um.“

Mit dem Rad und einem blauen Tour de MOZ T-Shirt kam der Eisenhüttenstädter Ingolf Olp zum Konzert. „Wunderbar“, schwärmte er. Und auch Bauunternehmer Ulrich Zimmer betonte seinen Stolz auf das Ensemble sowie auch, dass er an diesem Montag der Grund- und Oberschule zum Start ins neue Schuljahr einen 1000-Euro-Scheck überreichen werde. „Das Geld haben Müllroser Unternehmer zusammengetragen.“

Diese Schule besucht Zimmers Enkel Odin. Zu seinem elften Geburtstag am 1. September lädt der Verein zum „Zapfenstreich“ an die Seepromenade ein.