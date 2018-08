Friedhofsgräber geplündert

Jana Reimann-Grohs

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Polizei sucht mit Fotos von Familiengrabstätten dringend nach Zeugen, die auf einem Friedhof in Hohen Neuendorf einen Diebstahl beobachtet haben oder möglicherweise geplünderte Gegenstände wiedererkennen.

In der Nacht vom 3. zum 4. August sind an der Birkenwerder Straße an mehreren Gräbern Schäden entstanden. Unter anderem wurden eine 1,50 Meter hohe Jesus-Statue aus Sandstein, zwei Torflügel eines alten schmiedeeisernen Zaunes und zwei Amphoren (Vasen) entwendet. Wer Anfang August verdächtige Personen beobachtet hat, die sich an den Gräbern zu schaffen gemacht haben, wird gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03301 8510 zu informieren.

Die Polizei will am Nachmittag noch Bilder von den betroffenen Grabstätten veröffentlichen.