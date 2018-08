Auf Du und Du im Angesicht des Gletschers

Stefan Klug

Hintertux (MOZ) Ein herzliches „Du“ schon beim Check-in bedeutet dem Gast, wie willkommen er ist. Ab 1500 Höhenmetern entfällt alles Förmliche. Hier, am Ende des Zillertals, wo sich der mächtige Hintertuxer Gletscher erhebt, rückt man zusammen, wird der Neuankömmling gleich Teil der Familie aus Gastgebern und Gästen. Frieda und Martin Klausner haben sich hier gemütlich eingerichtet. Ihr Klausnerhof bietet uriges Flair und moderne Annehmlichkeiten. Ein Familienbetrieb bereits in vierter Generation.

Und ein Ferienziel für die ganze Familie übers gesamte Jahr. Wo einer der schönsten Almabtriebe Tirols gefeiert wird, wo Adler und Murmeltiere zu beobachten sind, wo 365 Tage im Jahr Ski gefahren wird und jedermann in eine echte Gletscherspalte hinabsteigen kann, wo Wanderer und Mountainbiker Strecken en masse finden ist man bei Familie Klausner immer mittendrin. Von Montag bis Freitag schnürt der Wanderführer im Klausnerhof seine Bergschuhe, hält Rucksäcke, Trinkflaschen und Wanderstöcke für seine eifrigen Begleiter bereit und macht sich mit den Wandergästen auf den Weg in die Berge. 350 Kilometer Wanderwege gilt es in Tux zu „erobern“. 800 Kilometer Mountainbikestrecken liegen den Radfahrern zu Füßen. Von der Einsteiger- oder Familientour bis zur anspruchsvollen Route für Könner ist alles dabei. Ein Fahrradverleih – auch für E-Bikes – liegt wenige Schritte vom Klausnerhof entfernt. Wer ein echter Skifreak ist, der schnallt schon im September seine Bretter an. Der Hintertuxer Gletscher und das Hotel Klausnerhof starten bereits im Herbst in die Skisaison. Lange bevor andere Skigebiete sich über Schnee freuen können, ist das Gletscherskigebiet in Hintertux mit der weißen Pracht gesegnet – genau genommen 365 Tage im Jahr. Auf traumhaft breiten, sonnigen Pisten schwingen Gäste des Klausnerhofs ab, während in niedereren Lagen noch gewandert und geradelt wird. Unvergessen für die ganze Familie bleibt ein Besuch im „Natur-Eis-Palast“ am Hintertuxer Gletscher. Dort klettern große und kleine Forscher in eine natürliche Gletscherspalte, die sich 20 Meter unter der Skipiste auftut und staunen über die Magie des Lichts unter dem ewigen Eis.

Weniger abenteuerlich, dafür gemütlich und mit Genuss geht es dann im Klausnerhof zu. Zuerst entspannen im Panoramaspa auf dem Dach. Beheizter Indoor- und Outdoor-Pool sind ganzjährig im Preis inbegriffen, der Blick aufs ewige Eis vom Wasser oder der Stuben-Sauna mit riesiger Glasscheibe aus - unbezahlbar. Vor allem am Abend werden Feinschmecker kulinarisch vorwiegend mit Produkten aus der hoteleigenen Landwirtschaft und mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. Fürs Gala-Dinner am Sonntag lässt sich der Küchenchef dennoch immer etwas besonderes einfallen. Apropos: Der Weinkeller von Martin Klausner ist ein „Geheimtipp“ für Liebhaber edler Tropfen. Wer Fragen dazu hat ist beim Hausherrn oder dessen Tochter gut aufgehoben. www.klausnerhof.at