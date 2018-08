‚Eine Welt’ trifft sich im Krugpark

Erhard Herrmann

Brandenburg Bereits zum fünften Mal lud der Förderverein Krugpark e. V. gemeinsam mit dem Naturschutzzentrum Krugpark und der Fachgruppe Umwelt und Naturschutz zur „Eine-Welt-Nacht“ ein. Mit Engagement und Enthusiasmus ist man damals gestartet, um die Integration zu fördern, sich austauschen, miteinander ins Gespräch kommen. Nicht alles konnte verwirklicht werden. Zu gering ist die Teilnahme der ausländischen Mitbürger, um das offene Gespräch zu suchen, um Vorurteile abzubauen und um Kontakte zu knüpfen. Selbst der Integrationsbeirat der Stadt Brandenburg an der Havel zeigte sich immer wieder enttäuscht von der Bereitschaft an diesem Event teilzunehmen. Für Vereine und Initiativen ist das Fest jedoch die optimale Plattform Chancen aufzuzeigen, wie und in welcher Form Unterstützung für die Menschen in ihrem eigenen Land möglich ist. Der „Eine Welt Laden“ machte auf Produkte im fairen Handel aufmerksam. „Nobunto“ präsentiert handbemalte Kerzen aus Südafrika sowie Keramik, Schmuck und Karten. Der Brandenburger Verein Pro Kids Gambia engagiert sich seit vielen Jahren in vier Schulen des kleinen westafrikanischen Landes und war auf der Suche nach neuen Patenschaften, die Kindern den Schulbesuch ermöglichen. Multikulturell das Programm auf der Bühne. Kinder der Fontane-Grundschule eröffneten das sechsstündige Musik- und Tanzprogramm mit Trommelrhythmen. Die Tanzschülerinnen von Sandra Dethier zeigten verschiedene Tanzstile. Anna und Shem luden mit ihrer Musik zum Chillen in die Pyramide ein während auf der Außenbühne melancholisch feurige Balkanfolklore quasi zum Mitmachen aufforderte. Was den meisten Besuchern klar war: „Integration geht auch durch den Magen.“ Sambusa, gefüllte somalische Teigtaschen oder Parlenka, ein traditionelles selbst gemachtes bulgarisches Brot belegt mit Schafskäse und Schinken, oder doch lieber eine vegane Suppe und als Nachspeise Reiskuchen mit Safran. „Wer fremde Küchen probiert und erkennt, dass sie schmecken, macht bereits am Esstisch Integrationserfahrungen“, betonte Andrea Kausmann, die Leiterin des Naturschutzzentrums. Auch dank der warmen Sommernacht war es für alle Besucher letztendlich ein entspanntes und gemütliches Event, von dem man sich gern mehr wünscht.