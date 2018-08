Gesprengte Geldautomaten: Polizei klärt elf Taten auf

Claudia Duda

Oberhavel/Potsdam (MOZ) Spezialeinsatzkräfte der Brandenburger Polizei haben am Mittwoch einen per Haftbefehl gesuchten 38-jährigen Mann in Potsdam festgenommen, der zu einer Bande gehört, der elf Sprengungen von Geldautomaten zur Last gelegt werden.

Die Bande soll auch für die Sprengung des Automaten in der Sparkasse in Löwenberg vom Juni 2017 verantwortlich sein. Das teilte das Polizeipräsidium Potsdam mit.

Die Ermittlungen der Polizei richten sich insgesamt gegen eine siebenköpfige Tätergruppierung im Alter von 25 bis 42 Jahren. Den Beschuldigten, sechs Männern und einer Frau, werden insgesamt elf Angriffe auf Geldautomaten in Brandenburg zugeordnet, davon sieben Taten im vergangenen Jahr, drei in 2016 und eine Tat im Jahre 2014.

Alle sind im Land Brandenburg wohnhaft. Für die Taten entwendeten die Täter zuvor Kennzeichen und Fahrzeuge. Ein entwendeter PKW, der als Täterfahrzeug diente, wurde nach der Tat in Brand gesetzt.

Den Beschuldigten werden in unterschiedlicher Tatbeteiligung unter anderem wegen Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen, Sachbeschädigungen, besonders schwere Diebstähle von Kraftfahrzeugen und Kennzeichen, sowie die Brandstiftung eines Fahrzeuges vorgeworfen.

Bei den heutigen Durchsuchungen wurden Beweismittel, wie Zündkabel, Handschuhe, Klebeband, Zubehörteile für Gasflaschen sowie Computertechnik und Telefone sichergestellt, die in der Folge ausgewertet werden.

Der Geldautomat der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Löwenberg waram 14. Juni vergangenen Jahres gesprengt worden. Eine Frau hatte den Knall in der Nacht gehört und einen weißen Transporter gesehen, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Polizeihubschrauber und mehreren Fahrzeugen blieb damals allerdings erfolglos. Jetzt kann die Polizei einen Erfolg vermelden.