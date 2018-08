CDU und Linke schließen Kommunalbündnis

dpa

Neuruppin (dpa) Eine ungewöhnliche Kooperation von CDU und Linke im Landkreis Ostprignitz-Ruppin schlägt Wellen in der Landespolitik in Potsdam. Die Vereinbarung habe bei der SPD keine Freude ausgelöst, sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag. Im Land regiert die SPD mit den Linken zusammen, die CDU ist in der Opposition. Die Kooperation in Ostprignitz-Ruppin bleibe aber eine regionale Thematik, sagte Bischoff.

CDU, Linke, der Kreisbauernverband und Freie Wählergruppen im Kreis Ostprignitz-Ruppin hatten am Montag in Neuruppin vereinbart, den CDU-Politiker Egmont Hamelow am 6. September zum neuen Landrat zu wählen, wie CDU-Kreischef Jan Redmann Medienberichte bestätigte.

Der bisherige SPD-Landrat Ralf Reinhardt würde damit leer ausgehen. Er hatte bei der Landratswahl in der Stichwahl zwar die meisten Stimmen, aber nicht das erforderliche Quorum erhalten. Darum muss nun der Kreistag entscheiden. Zudem vereinbarten die Parteien auch eine thematische Zusammenarbeit für die kommenden acht Jahre.

Die Linksfraktion im Potsdamer Landtag stützte den Kurs der lokalen Parteifreunde. Allerdings schließe er aus, dass dies Rückwirkungen auf die Landespolitik habe, sagte Linken-Landtagsfraktionschef Ralf Christoffers. CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben sagte, er sehe in der Kooperation keine Blaupause für das Land.

In den vergangenen Wochen hatten es wiederholt Debatten über eine Zusammenarbeit von CDU und Linken gegeben, sowohl im Land als auch auf Bundesebene.