Infoveranstaltung in Sportlerklause

Patrik Rachner

Brieselang Quartiersmanagement vor Ort: Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang veranstaltet, wie bereits angekündigt, am Freitag, 24. August, ab 18 Uhr eine öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Franziskusgärten“. Allerdings hat sich der Ort geändert. Man trifft sich in der „Sportlerklause“ in Brieselang in der Rotdornallee 1.

Vorgestellt werden die Ideen und Gedanken der Kirchengemeinde Falkensee-Seegefeld, die Eigentümerin des Grundstücks an der Lange Straße ist, und die der möglichen Projektpartner.Auf dem Gelände könnte bekanntermaßen ein generationenübergreifendes Wohnprojekt realisiert werden.

Experten, darunter Gisela Dittmer (Pfarrerin der Kirchengemeinde Falkensee-Seegefeld), Carsten Glöckner (Vorstandsreferent Soziales Wohnen, Johannesstift) und Axel Budzinski (Regionalleitung Fliedners Werkstätten), werden vor Ort Rede und Antwort stehen.

Die Meinungen von Anwohnern und Interessierten sowie die aktive Beteiligung sind insgesamt gefragt. Bürgermeister Wilhelm Garn wird Verfahrenswege erläutern und etwa Erklärungen zu einer Änderung eines Flächennutzungsplans oder weiteren notwendigen planerischen Aktivitäten liefern. Pläne zu einer möglichen Bebauung stehen indes nicht im Fokus, Inhalte dagegen schon. Auch nach der Diskussion besteht die Möglichkeit, mit den Experten ins Gespräch zu kommen. Konstruktive Anregungen, auch kritische, können zudem schriftlich mitgeteilt werden. Entsprechende Schriftstücke dazu werden vorbereitet. Eine Auswertung mit Bekanntgabe folgt.