Odin Tietsche

Zehdenick (MOZ) Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend gegen 23.30 Uhr in der Liebenwalder Straße einen VW Golf. Der 26-jährige Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen, ein entsprechender Test reagierte positiv auf Kokain und Opiate.

Im Fahrzeuginneren wurden zudem mehrere Röhrchen mit kristallinen Anhaftungen fest- und sichergestellt. Zudem stand das am VW angebrachte Kennzeichen in Fahndung, es war offenbar in Berlin entwendet worden. Der Wagen war demnach nicht zugelassen. Nach der Blutprobenentnahme wurde dem 26-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn ermittelt nun die Kripo.