Odin Tietsche

Zehdenick (MOZ) Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Montagabend gegen 20 Uhr in einem Geschäft in der Falkenthaler Chaussee Käse im Wert von etwa sechs Euro. Er wurde von Mitarbeitern beobachtet. Eine Mitarbeiterin eilte dem Unbekannten nach und stellte ihn zur Rede. Dabei schlug er der Frau mit der flachen Hand ins Gesicht und flüchtete in unbekannte Richtung. Polizeibeamte konnten den Mann auch in der näheren Umgebung nicht mehr feststellen.