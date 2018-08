René Wernitz

Greiz/Radewege (MOZ) BRAWO möchte sie, Tageszeitungen, Nachrichtenmagazine setzen auch auf Karikaturen. Es gibt sogar Zeitschriften, die sich ausschließlich der Satire widmen. Die Titanic ist in ganz Deutschland ein Begriff, der Eulenspiegel hat seine meisten Käufer wohl im Osten. Dieses Satiremagazin gibt es bereits seit 1954. Seit den 1980er Jahren wurden auch Karikaturen von Paul Pribbernow veröffentlicht.

Obgleich vom Status her kein Künstler, sondern Handwerker, der den Beruf des Malers erlernt hatte, war der 1947 geborene Pribbernow eine in der Karikaturistenszene der DDR wahr genommene Größe. Auch gehören Arbeiten des Radewegers zum Bestand des Greizer Satiricums. Es handelt sich dabei um eine seit 1975 entstandene nationale Karikaturensammlung der DDR. Nach 1990 wurde die Sammeltätigkeit auf den gesamten deutschsprachigen Raum ausgeweitet, wobei die Karikatur im Osten Deutschlands weiterhin einen Schwerpunkt bildet.

Die damalige Gründung dieser Einrichtung erfolgte durch eine gemeinsame Initiative der im Verband Bildender Künstler organisierten Karikaturisten und Pressezeichner der DDR und der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz. „Damit wurde das Ziel verfolgt, neben den Werken der zeitgenössischen bildenden Kunst auch die Zeugnisse der Alltagskultur systematisch zu sammeln. Neben dem Erwerb von Karikaturen entfaltete sich auch eine rege Ausstellungstätigkeit, die ihre Höhepunkte in den Greizer Biennalen zur DDR-Karikatur erfuhr. Seit 1994 wird diese Tradition mit den Triennalen der Karikatur erfolgreich fortgesetzt“, wie es auf www.sommerpalais-greiz.de heißt. Gegenwärtig wird zur 9. Triennale der Karikatur in Sommerpalais in Greiz (Thüringen) eingeladen.

Aktuelle Arbeiten von Paul Pribbernow sind unter den dort rund 250 ausgestellten Karikaturen zu sehen. Insgesamt 76 Karikaturisten stellen dort bis 7. Oktober aus. Im Mittelpunkt steht politisches Zeitgeschehen unter dem Titel: „Lauter lupenreine Demokraten“. Eva-Maria von Máriássy, Direktorin der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz, erklärt im Vorwort des Ausstellungskatalogs: „Die 9. Triennale der Karikatur im Satiricum Greiz widmet sich im Jahr 2018 einem nicht mehr zu übersehenden Thema mit hoher politischer Brisanz. Platte Parolen, Verschwörungstheorien, Geschichtsvergessenheit und alternative Fakten werden mit unverhohlener Dreistigkeit in die Welt posaunt und verhelfen Populisten und Hardlinern an die Spitze von Regierungen und in die Parlamente. Ganz demokratisch gewählt und damit legitimiert.“