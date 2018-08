Feuer- und Akrobatikshow

Simone Weber

Rathenow Die Serenade unterm Sternenhimmel zählt zu den beeindruckendsten Veranstaltungen einer jeden Optikparksaison, bereits seit der Landesgartenschau 2006. Auch zur elften Serenade am Samstagabend kamen wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern.

Bereits bevor das gesamte Parkgelände gegen 20.45 Uhr in das Licht unzähliger Fackeln und farbiger Scheinwerfer getaucht wurde, musizierten an exponierten Plätzen im Park Künstler für die Gäste. Im Bereich der Farbstrahlen zeigten die „Elefanten“ erstmals ihre akrobatische Turnshow zur Serenade. Die zehnminütige beeindruckende Show der 20 Berliner Turnerinnen und Turner im Alter zwischen 18 und 50 Jahren war eine tolle Werbung für ihren Sport. Eine zweieinhalbstündige Show ihrer derzeit elf Choreografien zeigten die „Elefanten“ auch schon im Berliner Tempodrom.

Zur Lichtinstallation auf der Weltzeituhr gehörte in diesem Jahr auch das Kunstwerk des Brieselanger Glaskünstlers Helge Warme. Am Eichendreieck bot das Trio von „Raki-Art“ auch in diesem Jahr, bereits zum fünften Mal, den Besuchern eine beeindruckende Feuershow, mit kleinen magischen Einlagen. An der Strandmeile erzählte „Tina Sonnenherz” Volks-Märchen, wie Grimms „Das kluge Gretel”, aber auch ein italienisches und ein chinesisches Märchen. Gegen 23.45 Uhr beendete ein fünfminütiges barockes Feuerwerk die diesjährige Serenade unterm Sternenhimmel. Am Samstag ist Bierfest im Optikpark.