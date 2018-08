Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Ein 22-jähriger Mann ist am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in einem Geschäft am Postplatz beim Ladendiebstahl erwischt worden. Er hatte sich Lebensmittel im Wert von etwa vier Euro eingesteckt und nicht bezahlt.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den gebürtigen Kameruner ein Haftbefehl vorlag. Er sollte wegen Diebstahls 1200 Euro bezahlen oder andernfalls 80 Tage in Haft genommen werden. Das Geld konnte der 22-Jährige nicht aufbringen. Er wurde in Gewahrsam genommen und dann an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.