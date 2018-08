Familie nach Brand in Notunterkunft

Markus Kluge

Wittstock (MOZ) Eine vierköpfige Familie aus Wittstock ist nach einem Feuer in ihrer Wohnung an der Baustraße in einer Notunterkunft der Stadt untergebracht worden. Das Feuer ist laut Polizeiangaben am Montagmittag in einem mehrstöckigen Hinterhaus ausgebrochen. Der 15-jährige Sohn der Mieterin hatte den Brand entdeckt und zunächst zusammen mit seinem 49-jährigen Vater zu löschen versucht. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und evakuierte die restlichen Bewohner und auch Nachbarn. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Das Hinterhaus ist nicht mehr bewohnbar.