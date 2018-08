Höfefest lockte in die Altstadt

Street-Dance gab es im wahrsten Sinne des Wortes in der Altstadt zu erleben, in der Schmuckwerkstatt von Heike Burgemann wurde es hingegen kunstvoll. Fotos: © Foto: geh

Erhard Herrmann

Brandenburg Zum Höfefest zeigte sich die Brandenburger Altstadt von ihrer charmanten Seite – und dabei gab es so manche Überraschung zu entdecken. Das Konzept des Festes hat sich bewährt und zeigt das große Engagement der Altstädter, ihren lebendigen Stadtteil zu zeigen. Das Besondere am Höfefest: Die Bewohner planen auf den Höfen ihr eigenes musikalisches und kulinarisches Angebot. Ein Kulturfest von Bürgern für Bürger. So könnte man das Ereignis am Samstag zusammenfassen, als eine Mischung von Kleinkunst, Ausstellung und „lebenden“ Baudenkmälern. Schlendern, schauen, genießen, so lange und so viel man mochte. Kunst, Handwerk, Live Musik und gute Laune.

„Der Vorstand und die Mitglieder des Vereins setzten alle Hebel in Bewegung, um das ambitionierte Programm umzusetzen“, so Kathrin Arndt von den Altstädtern. Ihre Mühen wurden durch einen stetigen Besucherantrag belohnt. Die Mischung machte es lohnenswert durch die Altstadt zu wandern. Während beim Bestattungsinstitut Arnold der „Shanty Chor“ sang, boten die Bailaro Tänzer im Mode Café fetzige Tanzeinlagen auf der Bäckerstraße. Das Stadt-Museum und die Fouqué-Bibliothek luden zum Trödeln ein und in der Schmuckwerkstatt von Heike Burgemann zeigte die Goldmarie, wie teures Geschmeide hergestellt wird. Ganz gemütlich und entspannend das Angebot der evangelisch-reformierte Gemeinde mit der Band „fidele rumdudel“. Danach ein Abstecher in die Karibik im Hof des Möbelhauses Naumann. Das Gespräch mit den Lokalpolitikern konnte man mit dem SPD - UB Brandenburg, dem Bündnis 90/Grüne und der AfD suchen. Ein Programm für jedermann im Hauptquartier der Altstädter, dem Bürgerhaus. Nachmittags sang der Volkschor. Am frühen Nachmittag spielte dort „One and a half man“. Am Abend, ohne die anderen Programmpunkte abzuwerten, wohl das Highlight, ein Konzert mit „PULS-T“. Gut besucht war die Schaubaustelle des Patrizierhaus am Parduin 11. Hier beginnt jedoch die Krux am Höfefest. Die Baustelle war der einzige Neuzugang. Die Altstädter kümmern sich zwar nachhaltig und mit viel Engagement um die kulturelle Entwicklung des Stadtteils, können aber niemanden zwingen, am Höfefest teilzunehmen. Das Programm war dennoch unterhaltsam. Jedoch ist das „gemeine Volk“ wählerisch und verlangt nach Abwechslung. Es wäre schade, wenn das charmante Event einer Lethargie der Besucher zum Opfer fallen würde. Zumal die Altstädter das ganze Jahr aktiv sind und immer wieder mit Veranstaltungen und Aktionen auf sich aufmerksam machen.

Bereits am 24. und 25. August hat man die Möglichkeit zum Jazzfest der Altstadt einen Besuch abzustatten. Weiterhin lädt der Verein am 8. September von 12 bis 22 Uhr nicht nur Hobbybrauer zum ersten Bierfest in der Altstadt Brandenburg ein.