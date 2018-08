30 Musiker spielen bei Gitarrenfete

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Der Oranienburger Musiker und Gitarrenlehrer Oliver Dehnick und Steffen Riehn vom Weidengarten veranstalten am 8. September wieder die Oranienburger Gitarrenfete.

Auf der Bühne des Weidengartens an der Adolf-Mertens-Straße in der Kolonie Zukunft werden rund 30 Musiker stehen, teilten Dehnick und Riehn am Dienstag mit. Zu hören gibt es Blues, Rock, Klassik, Folklore und Liedermachermusik. Den Auftakt wird Gitarrenlehrer Dehnick mit rund 20 seiner Schüler bestreiten, die sowohl instrumentale Stücke als auch Lieder mit Gesang präsentieren. Zudem werden die Blues-Rocker von Stumbling Jay and the fabulous auf der Gitarrenfete spielen. Die Musiker aus Hennigsdorf und Oranienburg hatten erst in diesem Jahr ein vielgelobtes Album präsentiert. Zudem ist Lisa Schmidt mit selbst geschriebenen Songs am Start. Sie ist eine frühere Schülerin Dehnicks und inzwischen in den Bands LZA+ und der Frauencombo PEA aktiv. Auch die Irish-Folk-Musiker der Stout Scouts geben sich auf der Gitarrenfete einmal mehr die Ehre.

Die 13. Gitarrenfete wird am Sonnabend, 8. September, im Oranienburger Weidengarten in der Adolf-Mertens-Straße 1 gefeiert. Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt kostet zehn, für Schüler und Studenten fünf Euro.