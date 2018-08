Sicherer im Elfmeterschießen

Volker Rudolph

Fürstenwalde (MOZ) Blau-Weiss Markendorf aus der Fußball-Landesklasse siegte beim Aufsteiger zur Kreisoberliga Pneumant Fürstenwalde nach Elfmeterschießen am Ende glücklich mit 6:4. Nach 90 Spielminuten stand es 0:0, nach der Verlängerung 1:1.

Nach dem 0:1 Rückstand in der 114. Minute durch Tommy Schäfer glaubte kaum jemand aus dem Lager der Blau-Weissen noch an ein Weiterkommen. Fast mit dem Abpfiff traf aber Sascha Kloss mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:1. Zuvor gab es eher fußballerische Schmalkost. Beide Teams mussten auf zahlreiche Stammspieler verzichten, was man im Spielaufbau deutlich sah. Viele Fehlpässe und wenig Torraumszenen bestimmten das Spiel. Die beste Gelegenheit hatte noch Jonas Schreier mit einem Direktschuss, der am langen Torpfosten vorbeistrich. Pneumants beste Zeit war das Ende der 1. Hälfte mit einigen sehr guten Angriffsaktionen.

Markendorf erhöhte nach etwa einer Stunde seine Spielanteile und hatte seine größte Chance, als Torjäger Michael Lange allein auf den Torwart zulief und den Ball knapp am Tor vorbeischob (89.). Das Weiterkommen sicherten erst vom Elfmeterpunkt Jason Hintze, Tommy Klatt, Jonas Schreier, Olaf Neumann und Sascha Kloß. Torwart Piotr Dmuchowski hielt den vierten Elferball der Gastgeber, dann machte Kloss den Sack zu.

Die Markendorfer waren mit nur einem Wechselspieler (Trainer Denny Danowski) hart gefordert. 120 Minuten hielten auch etliche angeschlagene Spieler durch, die sich bis zum Ende regelrecht quälten und nun eine Woche Zeit zum Regenerieren haben. Trainer Denny Danowski warf nach dem Spiel bereits den Blick voraus: „Der Pokalsieg heute zeigte die tolle Moral meiner Mannschaft. Wir haben als Team funktioniert. So können wir mit wieder breiterem Kader doch optimistisch in das schwere erste Punktspiel am Sonnabend gegen den MTV Wünsdorf gehen. Zum Saisonauftakt vor unseren treuen Sponsoren und Unterstützern wollen wir punkten.“

Respekt gab es auch für das blau-weisse Reserveteam (2:5 in Petersdorf) und der 3. Mannschaft(4:6 in Steinhöfel), die trotz ebenfalls vieler verhinderter Spieler am Einschulungstag sich den Pokalkämpfen stellten und sogar Chancen zum Weiterkommen besaßen, letztendlich aber scheiterten.