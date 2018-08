Gleich zwei, dreimal die 511 Stufen hinauf

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Acht Teilnehmer des Oderturmlaufes am Sonnabend (Start 10 Uhr) überlassen nichts dem Zufall – sie nahmen am Sonnabend das Trainingsangebot des Stadtsportbundes an und die 511 Stufen in dem sonst verschlossenen Treppenhaus von Frankfurts höchstem Gebäude in Angriff. „Bis auf zwei polnische Läufer kannten die deutschen den Wettbewerb bereits. Selbst Johannes Gabbert war dabei“, erzählt SSB-Mitarbeiter Arkadeusz Sowa. Der Frankfurter Gabbert hat den Oderturmlauf bisher neunmal gewonnen, seine Bestzeit von 2:29 Minuten stammt von 2015.

Als effektive Technik hat sich herauskristallisiert, zwei Stufen auf einmal zu nehmen, zumindest, so lange die Kraft reicht. Manche nutzen das Geländer zum Hochziehen. „Beim Training sind mehrere zweimal die Stufen hinaufgelaufen, einige sogar viermal“, sagt Sowa bewundernd.

Am Wochenende gab es noch einmal einen Anmeldeschub: 49 Frauen und Männer sind jetzt in der Starterliste eingetragen. Unter den immerhin 20 Frauen finden sich mit Sylvia Jacobs und Lena Gabbert eine Siegerin und eine Zweitplatzierte der Vorjahre.

Der Lauf, der am Brunnenplatz mit einem 150 Meter flachen Teil beginnt, ist wieder in den Deutschen Towerrunning Cup aufgenommen worden. (keb)

Anmeldungen: www.stoppuhr.net oder am Sonnabend bis 9.30 Uhr, Training: Mittwoch, 18 Uhr, Eingang Buchhandlung