Knappe Niederlage hebt Stimmung

Roland Hanke

Briesen (MOZ) Die Fußballer von Blau-Weiß Briesen haben in der 1. Runde des Brandenburg-Pokals Regionalliga-Absteiger FSV Luckenwalde beim 0:1 ordentlich Paroli geboten. Trotzdem hat es am Sonntag im heimischen Waldstadion nicht zum eigenen Torerfolg gereicht.

Das hatte zumindest zwei Gründe: In der 50. Minute traf Briesens Kapitän Mathias Klein mit einem satten Schuss aus etwa 20 Metern den rechten Pfosten. Und in der ersten Halbzeit war Jacob Naskrenski allein auf den Weg in Richtung Luckenwalder Tor, wurde aber wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Dabei kam der Ball von einem Gegner zu ihm. Da war die Aufregung groß auf und neben dem Platz. Schiedsrichter Martin Hagemeister hatte auf die Fahne seines Assistenten reagiert, aber nach der Partie gegenüber Briesens Trainer Ronny Pesch eingeräumt, dass dies ein Fehler war. Der Pfiff sei ein Reflex auf die gehobene Fahne gewesen, doch er hätte seinen Assistenten überstimmen müssen.

Wer weiß, wie sich das Spiel entwickelt hätte, wenn Naskrenski durchgegangen wäre und vier Minuten nach dem Rückstand den Ausgleich erzielt hätte. Die Luckenwalder Führung hatte Daniel Becker rund 30 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 17. Minute besorgt, als er nach einem Gäste-Freistoß den Ball kurz vorm Strafraum bekam und aus 17 Metern ins Netz hämmerte. Und dieser Treffer sollte am Ende auch entscheidend bleiben.

Die Blau-Weiß waren nach dem Ausscheiden zwar etwas traurig, aber auch stolz auf ihre Leistung. „Beim Freistoß haben wir gepennt. Doch die Einstellung hat gestimmt und wir hatten selbst einige Möglichkeiten. Auf diese Leistung können wir aufbauen, wenn es um Punkte in der Landesliga geht“, sagte Kapitän Klein, der am Sonnabend seinen 34. Geburtstag feierte, wie einen Tag zuvor Dominik Jahnke seinen 23.

Extra-Geschenke gab es für sie also auf dem Platz nicht, aber ein Extra-Lob von Chefcoach Pesch für einen sehr gut haltenden Torwart Gerard Binder und die gesamte Mannschaft: „Hut ab, die Jungs haben wirklich gut gespielt. Und sie haben gemerkt, dass sich unsere knallharte Vorbereitung, die auch jetzt noch weiter geht, auch gegen höherklassige Gegner auszahlt. Wenn die Jungs konstant so in der Saison spielen, ist mir nicht bange. Wir haben eine prima Truppe.“

Das sieht auch Torwart-Neuzugang Binder, der mit prima Reflexen auf der Linie im ersten Pflichtspiel für die Odervorländer sein Team vor weiteren Gegentreffern bewahrte. „Es hat mir Spaß gemacht, nach einigen Jahren mal wieder gegen eine höherklassige Mannschaft zu spielen. Schade, dass wir es nicht in die Verlängerung geschafft haben. Aber ich glaube, das wird eine gute Saison für uns in der Landesliga Süd“, sagt der 23-Jährige, der von Beginn an bis in die Nachspielzeit hinein mit etlichen Paraden aufwartete.

Die Gäste aus Luckenwalde, die nach einem Sieg und einem Unentschieden derzeit Dritter in der NOFV-Oberliga Süd sind, hatten die größeren Spielanteile und versuchten, das Ergebnis auszubauen. Doch ihr Trainer Jan Kistenmacher war „sehr enttäuscht. Ich hatte ein anderes Auftreten meiner Mannschaft erwartet. Von einer dominierenden Oberliga-Top-Truppe war nichts zu sehen. Wir haben uns bereits nach fünf Minuten dem Niveau der zwei Klassen unter uns spielenden Gastgeber angepasst, ein bisschen Sommerfußball gespielt. Viele Vorgaben wurden nicht erfüllt, das ist auch eine Mentalitätsfrage.“

In dieser Hinsicht gibt es bei den Briesenern keine Probleme. „Die Jungs sind heiß, wollen etwas reißen und uns das Leben als Trainer schwer machen, denn jeder will in die erste Elf“, erklärt Ronny Pesch. Das wird sicher interessant in Sachen Punktspielstart in der Landesliga Süd. Da erwarten die Blau-Weißen am Sonnabend, ab 15 Uhr, Blau-Weiß Vetschau.