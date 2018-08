FSV Union holt ersten Pflichtspielsieg

Martin Ramos

Wildau (MOZ) Die Regionalliga-Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben die 2. Runde im Brandenburg-Pokal erreicht. Bei Süd-Landesligisten Phönix Wildau gelang ein nie gefährdeter 4:0 (2:0)-Sieg.

Die Unioner waren die 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und ließen nur eine Chance der Wildauer zu. Den Kopfball setzte Ahmed Badrahn freistehend neben das Tor (76.). Doch auch der FSV ließ Unmengen an Chancen bereits in den ersten Minuten des Spiel liegen. Nils Stettin (4., 8.), Felix Behling (7.) und Cihan Kahraman (13.) zielten allesamt neben und über das Tor.

Den erste Schuss aufs Tor von Benjamin Pratsler ließ Torwart Nils Alexander nach vorne abklatschen, Alexander Wuthe lief nach und traf ins Netz, doch die Fahne des Assistenten ging hoch und der Treffer zählte nicht (18.). Nur eine Minute später gab es dann den ersten Union-Treffer. Pratsler wurde im Strafraum gefoult, Kahraman verwandelte den Elfer zur Führung (19.).

Auch nach dem Tor blieben die Fürstenwalder weiter offensiv, doch auch weitere Möglichkeiten blieben ungenutzt. Vor dem Seitenwechsel fiel dann aber noch ein Treffer. Ein schnell gespielter Angriff in die Spitze zu Wuthe, der den Ball quer legte, netzte Stettin zum 2:0 ein (43.).

Nach Anpfiff der zweiten Hälfte dauerte es nicht lange bis zum 3:0. Kahraman wurde von Pratsler in Szene gesetzt, der frei vor Keeper Alexander einschob (53.). Zuvor setzten Kahraman (46.) und Stettin (48.) ihre Schüsse neben den Kasten. Auch bis zum 4:0 folgten teils hochkarätige Großchancen, die der FSV fahrlässig liegen ließ. Vier Minuten vor Schluss brachten dann Kahraman einen Freistoß in den Strafraum, Burim Halili köpfte in die lange Ecke und erzielte den Endstand.

„Es sollte für die Mannschaft keine Abwechslung sein, sondern ein Pflichtspiel, welches wir gewinnen wollten. Es ist ein tolles Gefühl und ich bin zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft“, sagt Union-Trainer André Meyer. „Wir haben zu null gespielt und nicht einmal das Gefühl gehabt, dass etwas schief gehen könnte. Womit ich natürlich nicht zufrieden bin, ist die Chancenverwertung. Das ziehen wir ja nun schon seit dem ersten Testspiel mit. Daran müssen wir arbeiten, dass die Chancen nicht so leichtfertig vergeben werden.“

In der Regionalliga werde der FSV Union wohl kaum ein Spiel haben, in dem er solche Chancen serviert bekommt. „Vielleicht setzen sich die vor allem jungen Spieler da zu sehr unter Druck, das Tor zu machen. Da fehlt noch etwas die Coolness“, erklärt Trainer Meyer. Von der Aufstellung her wollte ich eine gewisse Sicherheit in der Mannschaft lassen, die dann auch in der Regionalliga getragen werden soll. Deswegen war es wichtig, ein positives Gefühl zu schaffen und jetzt müssen wir uns Erfolgserlebnisse holen.“