Kein guter Tag für Rüdersdorfer Achter

Julia Hilpert

Leipzig (MOZ) Die Ruder-Bundesliga neigt sich langsam dem Ende zu. Am vergangenen Sonnabend stand in Leipzig der vorletzte von fünf Renntagen auf dem Programm. Der Renntag entwickelte sich für den Rüdersdorfer Secunifra-Achter zu einem Desaster.

Nachdem die bisherige Saison für die Männer vom Rüdersdorfer Secunifra-Achter eher einer Berg-undTal-Fahrt glich, hieß es an diesem Wochenende noch einmal angreifen und den Platz im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle verteidigen.

Eigentlich ist die Elsterflutbett-Arena in Leipzig die Lieblingsstrecke der Männer aus Rüdersdorf. Nicht ganz ohne Grund, denn die finalen Entscheidungen finden hier unter Flutlicht statt. Ein Lichtspektakel sowohl für die Zuschauer als auch für die Ruderer selbst. Im vergangenen Jahr konnten die Rüdersdorfer hier die Silbermedaille und damit ihr bestes Bundesliga-Ergebnis feiern. Beste Voraussetzungen also, den Kampf um eine gute Tabellenposition wieder aufzunehmen.

Nach dem 15. Platz beim jüngsten Renntag in Minden und dem Abrutsch auf den elften Tabellenplatz in der Liga haben sich die Rüdersdorfer Männer gemeinsam mit ihren Ruderkameraden aus Pirna für Leipzig eine Wiedergutmachung vorgenommen. Doch der Tag lief von Anfang an nicht wie geplant. In den Qualifikationsläufen (Time-Trials) wartete zunächst der RC Witten Achter. Ein starker Gegner, der um eine Position im vorderen Tabellenbereich kämpft. Die Männer aus Witten gingen als klare Favoriten in dieses Rennen. Doch beide Achter fanden an diesem Tag schlecht in den Wettkampf hinein. Dennoch konnten die Wittener ihrer Favoritenrolle gerecht werden und gewannen das Zeitfahren. Beim Secunifra-Achter hingegen gab es verzweifelte Blicke. Nicht nur, dass sie das Zeitfahren verloren haben, sie lieferten außerdem die zweitschlechteste Zeit ab: Platz 17 von 18 Booten. Nur der Salzland-Achter aus Bernburg war noch langsamer auf der Strecke unterwegs.

Und es sollte noch schwieriger werden. Denn im Achtelfinale wartete ein echter Hammer: der Melitta-Achter aus Minden. Ein Kandidat für die Ligakrone in diesem Jahr. Hier sollte es für die Rüdersdorfer Männer richtig bitter werden. Mit über zwei Sekunden Vorsprung überquerten die Mindener die Ziellinie zuerst. Auf einer Strecke von 300 Metern ist das eine deutliche Ansage. Spätestens jetzt war allen klar: Die Verteidigung der Tabellenposition wird schwer.

Aber die Männer um Tim Bartels, Alexander Bast und Florian Richter gaben noch nicht auf. Auch wenn der Gegner im Viertelfinale wieder eine harte Nuss werden würde: der Waldsee Achter. Bereits beim Bundesliga-Auftakt in Frankfurt am Main mussten sich die Rüdersdorfer der Mannschaft aus Bad Waldsee geschlagen geben. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von einer knappen Zehntelsekunde retteten sie ihren Bugball zuerst über die Ziellinie. Da war er, der langersehnte erste Sieg an diesem Tag. Es sollte der Einzige bleiben.

Im Halbfinale ging es gegen den Salzland-Achter. Der vermeintlich leichteste Gegner, der bei den Renntagen in Frankfurt und Werder bereits geschlagen werden konnte. Auch an diesem Tag lagen die Männer aus Bernburg im Zeitfahren noch deutlich hinter dem Rüdersdorfer Boot. Beste Voraussetzungen also, um den aufkeimenden Aufwärtstrend der Rüdersdorfer Mannschaft beizubehalten. Dieses Mal lag das Glück jedoch auf Seiten der Bernburger. Sie konnten das Viertelfinale für sich entscheiden. Ein bitterer Rückschlag für den Achter aus Rüdersdorf. Mit einem Sieg hätte man das Abrutschen vom elften Tabellenplatz noch verhindern können.

Das anschließende Finalrennen war nur noch Makulatur. Hier mussten die Rüdersdorfer noch mal alles geben, um nicht noch mit dem letzten Platz an diesem Renntag nach Hause zu fahren. Der Gegner: das Sprintteam Mülheim. Es gelang den Rüdersdorfern einfach nicht, noch mal alle Kräfte zu mobilisieren. Es gab erneut eine Niederlage und reichte nur für den letzten Platz an diesem Renntag. Der Absturz auf Platz 15 der Liga-Tabelle ist damit besiegelt. Da half auch der Zuspruch der mitgereisten Fans nicht mehr. Als Sieger triumphierte der Achter „Team Black“ aus Minden. Sie liefern sich in dieser Saison ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Hauptstadtsprinter aus Berlin um den Liga-Champion.

Den Rüdersdorfern bleibt nun nur noch eine Möglichkeit, die Saison mit einem guten Ergebnis abzuschließen. In drei Wochen geht es zum letzten Renntag nach Bad Waldsee in Baden-Württemberg.