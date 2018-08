Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wegen der Hitze der vergangenen Woche mussten die Arbeiten für die neue Fahrbahn entlang des Postplatzes verschoben werden. Seit Dienstag kann nun aber betoniert werden.

Und die Arbeiten gehen zügig voran. Insgesamt liegt die Sanierung des Postplatzes nach Auskunft aus dem Hennigsdorfer Rathaus im Zeitplan. In der Zeit, als das Betonieren nicht möglich war, seien andere Arbeiten vorgezogen worden. So wurden die Einfassungen für die Bäume bereits gesetzt, auf die später Sitzflächen kommen sollen. Der Postplatz soll im Herbst fertig werden. Die erste Großveranstaltung wird der Weihnachtsmarkt am zweiten Advent sein.