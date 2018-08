Kritik am Ersatzverkehr

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt (SPD) fordert die Deutsche Bahn (DB) auf, besser über Einschränkungen auf der Strecke des Regional-Expresses 6 (RE6) zu informieren und bei Bauphasen Alternativen zu einem „fantasielosen und schlecht organisierten Schienenersatzverkehr“ zu prüfen.

Auslöser für das Schreiben an die Bahn waren die Verlängerung der Arbeiten auf der Strecke zwischen Hennigsdorf und Velten und die damit verbundenen Einschränkungen. Durch den Ersatzbus, der nicht immer pünktlich die Bahn erreicht, verdoppelt sich die Fahrzeit fast. Laut der Bahn waren daran Umleitungen schuld, die der Bus nehmen musste. Da 2019 die Landesgartenschau in Wittstock und in Neuruppin das Fontanejubiläum stattfinden und 2020 auf dem Seedamm in Neuruppin gebaut wird, fordert Reinhardt die DB auf, Alternativen zu prüfen. Statt eines Ersatzbusses wurden beispielsweise an der Erzgebirgs-Strecke Flöha-Annaberg Haltepunkte am Anfang und Ende der Baustelle eingerichtet, so dass Pendler nur umsteigen mussten. „Zehn Minuten Fußweg in Velten sind um Welten besser als die Lebenszeit vernichtenden Bustorturen“, so Reinhardt.