Martenstein auf dem roten Sofa

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Tagesspiegel- und Zeit-Kolumnist sowie Autor Harald Martenstein beehrt wieder die Region. Er macht am 2. September einen Abstecher in die Mühle Himmelpfort und will dort auf dem roten Sofa der Salzmann-Bibliothek Platz nehmen.

Die Veranstaltung ist wie üblich eine Matinée und findet am Sonntagmorgen um 11 Uhr statt. Arno Sommer wird als Gastgeber Fragen stellend neben dem bekannten Journalisten Platz nehmen, der sich einen Namen für seine provokante Art der Verarbeitung von tagespolitischen oder allgemein-gesellschaftlichen Themen machte. Daher heißt es auch in einer Ankündigung: „Kolumnisten sind die Könige des Journalismus, sie können viel und dürfen (fast) alles“, habe die die Süddeutsche Zeitung mit unverhohlener Bewunderung für Harald Martenstein einmal geschrieben. Dass sich an seinen Kolumnen die Geister scheiden, dürfte ihm gerade recht sein.

Harald Martenstein sucht sich nicht die bequemen Themen aus, um von jedermann gelobt und geliebt zu werden. Wenn alle sich aufregen, plädiert er für Gelassenheit, wenn alle lieb sein wollen, fallen ihm Bosheiten ein. Seine bissigen und ironischen Kommentare rühren oft an Tabus und bereichern damit so manche aktuelle Debatte.

Der in Gerswalde in der Uckermark lebende Journalist kommt nicht mit leeren Händen: Dabei hat er sein neues Buch „Jeder lügt so gut er kann“, das erst einen Monat später im Verlag C. Bertelsmann erscheint. Auch das für Zündstoff sorgende Thema „Männer und Frauen“ wird nicht ausgelassen. Musikalische Farbtupfer steuern die Gitarristen Friedrich Barniske und Tobias Kummetat bei.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung wird empfohlen unter sommer.himmelpfort@t-online.de.