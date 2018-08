Arbeit im Tonstudio geht zu Ende

Tolle Erfahrung: Lutz Flügge und Renate Perner bei Aufnahmen im Tonstudio in Wriezen. Ihr erste CD trägt den Titel „Sagenhafte Wanderung durch das Freienwalder Land“ und wird zum Tag des offenen Denkmals am 9. September in der Kirche in Neuenhagen-Insel erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. © Foto: Heike Jänicke

Heike Jänicke

Neuenhagen-Insel (MOZ) „Ich habe oft die Einsätze verpasst“, gibt Renate Perner rückblickend auf die vergangenen sechs Monate unumwunden zu und lacht dabei. Sie und Lutz Flügge sitzen an diesem Montag ein letztes Mal, zumindest für dieses Projekt, im Studio von Steven Kopp. Der 40-Jährige betreibt in Wriezen an der Stadthalle seit 2006 eine kleine Musikschule, hat die CD vertont und ist den beiden in dem halben Jahr ein guter Freund und Partner geworden. „Wir sind ein richtig gutes Team geworden und die Arbeit hat uns allen drei viel Spaß bereitet“, meint Lutz Flügge. Der 66-Jährige ist noch einmal gefragt, vor allem seine Stimme. „Tiefer und böser soll sie klingen“, meint Lutz Flügge. Nur einen Satz muss er erneut sprechen. Und zwar für „Die Sage vom Paschenberg“ – eine von insgesamt acht Sagen und Geschichten aus dem Freienwalder Land, die auf der CD zu hören sind. In 35 Minuten erzählen Lutz Flügge und Renate Perner als Lukas und Friederike darauf Sagenhaftes und Geschichtliches aus der Region. So treffen die Zuhörer unter anderem auf den „Weißen Wassernix im Baasee“, auf „Die Brandfichte“ und auf „Grusimar, das Schlossgespenst“. Das ist die liebste Geschichte von Renate Perner. „Ich spreche darin die Maus. Dafür muss ich meine Stimme verstellen“, erklärt sie und erwähnt, dass sie mit dem Sagen-Programm bereits öffentlich auftreten, unter anderem für die Patienten der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde oder auch in Schulen.

Doch eine CD gibt es noch nicht. Und die ist vor allem Lutz Flügges Herzenswunsch gewesen. „Ich möchte etwas Bleibendes schaffen, für meine Kinder“, meint er, der genau wie Renate Perner Bad Freienwalder Kind und hier geboren ist. „Uns ist es wichtig, dass das Kulturgut erhalten bleibt“, erklärt die 65-Jährige das Anliegen des Projekts.

Dafür nehmen sich die beiden Pensionäre Zeit. Lutz Flügge schreibt die Melodien und gemeinsam mit Renate Perner die Texte. Steven Kopp bringt schließlich seine musikalischen Erfahrungen ein, gibt Tipps, mischt Geräusche wie Blitz und Donner, Waldgeräusche und andere auf die CD. Auch er hat einiges dazugelernt. Denn eine Sagen-CD, die einem Hörspiel ähnelt, habe er bisher noch nicht vertont. Und für die beiden Akteure hat der 40-Jährige nur lobende Worte. Für das Projekt sowieso: „Ich finde es großartig, sich musikalisch mit der Region zu befassen. Das war eine tolle Erfahrung.“

Nun muss die CD ihre Hörer finden. „Wir wollen erst einmal mit einhundert Stück starten“, informiert Renate Perner. Der Preis von acht Euro gehe in Ordnung, einigt sich das Duo mit Steven Kopp. Ein Liebhaberpreis, wie der Musikschulbetreiber meint. Die Zeit und Arbeit könne damit eh nicht bezahlt werden. Darum geht es Renate Perner und Lutz Flügge auch nicht. Sie haben Freude an ihrem Programm und nun auch an der CD. „Wir wollen sie auch an die Orte bringen, an denen die Sagen spielen. Also zum Baasee in die dortige Schenke, ins Schloss Neuenhagen, vielleicht auch auf die Carlsburg nach Falkenberg“, so Renate Perner. Wenn die CD ebenso von der Tourist-Information Bad Freienwalde vertrieben werden könnte, würde das die beiden freuen. Das müsse aber erst noch geklärt werden.

Fest steht jedoch der Präsentationstermin. Am 9. September, dem Tag des offenen Denkmals, wollen Lutz Flügge und Renate Perner ihre CD erstmals in der Kirche Neuenhagen vorstellen. Sie trägt den Titel „Sagenhafte Wanderung durch das Freienwalder Land“.