Alte Zabelsdorfer Mühle neu belebt

Wolfgang Gumprich

Zabelsdorf Nein, bunte blühende Stauden oder vier Meter hohe Sonnenblumen gab es bei den Offenen Gärten in der Mühle in Zabelsdorf nicht zu bewundern. Dafür kann Stefan Teltzrow sehr viel aus der Geschichte der alten Mühle erzählen und von seinen Ideen und Projekten schwärmen. Das Anwesen liegt ein wenig außerhalb des Ortes am Chaussee Ausbau, auf halber Strecke zwischen Zabelsdorf und Marienthal direkt an der Kreisstraße.

An den Bierbänken in der Tenne der Mühle sprudelt es förmlich aus dem Ingenieur für Gartenbau heraus: „Früher hieß es Lischows Mühle, ein Emil Lischow hat diese Mühle 1851 gebaut, 1912 brannte sie nieder, bis 1981 wurde hier noch Brot gebacken“. All dies möchte Teltzrow in etwa wiederherstellen, dazu hat er bereits ein Netzwerk aus Biobauern, einem Müller, einem Bäcker und vielen Unterstützern geknüpft.

Der Garten ist nichts für Anhänger von „quadratisch-praktisch-gut“, unter einem Obstbaum genießt ein Pony den Schatten, in den Beeten wachsen nachbarschaftsfreundlich sich gegenseitig schützende Gemüse, die Tomaten werden mit Stäben einer alten Esche gestützt. Stolz ist der Gartenbauingenieur über die Begrenzung der Beete, sie besteht aus verdrillter Schafwolle. „Dazu nehmen wir Wolle, die sich nicht verkaufen lässt, ihr Geruch hält das Wild ab, die Wolle speichert Wasser und dient gleichzeitig als organische Düngung“.

Die Streuobstwiese will er erweitern, Kirsch- Apfel-, Pflaumen- und Birnbäume anpflanzen. Natürlich dürfen Tiere nicht fehlen, „wir sind große Schweden-Freunde und möchten hier eine alte schwedische Hausrasse heimisch machen, ebenso wie Gotlandschafe. Dafür haben wir schon Abnehmer auf Rügen“, schmunzelt Teltzrow. Acht Bienenvölker warten bereits auf ihre Umsiedlung nach Zabelsdorf. Nun sucht er noch Handwerker, einen Schmied, einen Stellmacher oder einen Mollenhauer, der ihm niedrige Tröge fertigt. Der gebürtige Köpenicker Teltzrow eröffnete 2013 in Oranienburg ein Ingenieurbüro für Landschaftsdesign.