Millionen-Investition in Schulen

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Die Sommerferien sind zu Ende, die Bauarbeiten an den Schulen der Kreisstadt noch nicht. Fast eine Million Euro investiert Seelow in diesem Jahr in seine Grund- und Oberschule und die Gestaltung von deren Umfeld.

Die Bauleute der Lebuser Firma Biermann hatten ihr Materiallager an der Grundschule schon vorm Beginn der Sommerferien eingerichtet, um loslegen zu können, sobald die Schüler und Lehrer weg waren. Sechs Wochen später gelangen jene jetzt über neu gestaltete Wege und einen schicken neuen Vorplatz zur Schule: Rund 500 Quadratmeter sind neu gepflastert worden, die alte Betonumrandung des Platzes ist verschwunden. Seelows Bauamtsleiter Jörg Krüger verweist auf die Rampe, die es auch Rollstuhlfahrern erlaubt ins Schulhaus zu gelangen.

Ein anderes Vorhaben ist noch nicht geschafft – auf ihr Wartehaus an der Bushaltestelle an der Straße der Jugend müssen die Grundschüler noch warten. „Es gibt einen Lieferengpass“, erklärt Jörg Krüger. Auf Wunsch von Schulleiter Karsten Handrick soll das Wartehaus zurück gesetzt, auf dem Schulgelände errichtet werden. Denn es soll den Grundschülern vorbehalten sein.

Im Zusammenhang mit dem Wartehaus werde im Herbst auch noch die Überdachung für die Fahrradständer vorm Eingang zur Grundschule kommen, kündigt Seelows Bauamtsleiter an. In dem Maßnahme-Paket, das der Grundschule zugute kommt, ist eine weitere Investition enthalten, die derzeit realisiert wird: Bauleute der Firma Biermann befestigen beidseits der Straße Am Kulturhaus, in Richtung Sparkassenarena, Parkflächen. Dort sollen rund 30 Pkw-Stellplätze entstehen. Seelows Bürgermeister Jörg Schröder verbindet damit die Hoffnung, dass das morgendliche Parkchaos aufhört, wenn Eltern ihre Kinder zur Schule bringen.

Das Gros der rund 250 000 Euro teuren Arbeiten an der Grundschule finanziert die Stadt mit Hilfe von Fördermitteln des Landes. Insgesamt erhält Seelow in diesem Jahr 686 000 Euro zweckgebunden für die weitere Sanierung seiner Schulen. Der Fördersatz beträgt 90 Prozent.

Der größere Teil des Fördergeldes und zusätzliche Mittel der Stadt fließen in die Bertolt-Brecht-Oberschule. Unter dem Dach des Verbindungstraktes zwischen Haupthaus und Turnhalle ist dort die erste Maßnahme, was den baulichen Teil betrifft, beendet: Das neue Lehrerzimmer ist ausgebaut. „Hier bekommen die Lehrkräfte endlich genug Platz und zeitgemäße Bedingungen“, freut sich Seelows Bürgermeister mit Blick auf persönliche Schreibtische und Computeranschlüsse in dem großen, lichtdurchfluteten Raum.

Umziehen können die Lehrer leider noch nicht: Es fehlen die Möbel fürs neue Lehrerzimmer. Auch hier verweist Jörg Krüger auf lange Lieferfristen. Insgesamt wird das neue Lehrerzimmer rund 250 000 Euro kosten.

Während die Bauarbeiten im Schulhaus beendet sind, hat der Bagger seine Arbeit dahinter eben erst begonnen. Die Sportanlage der Oberschule wird komplett saniert: Der marode alte Bolzplatz, die Volleyball-, Kugelstoß- und Weitsprunganlage werden durch moderne Anlagen mit Tartanbelag ersetzt. Nur die 80-Meter-Laufbahn verschwindet. Dafür komme eine Hochsprunganlage, kündigt Jörg Krüger an. Damit seien Spitzensportler aus Seelow wohl vorprogrammiert, scherzt der Bürgermeister. Zum Jahresende soll die rund 400 000 Euro teure Sportanlage übergeben werden.

Die für rund 15 000 Euro neu geflieste Schülerküche fällt angesichts dessen kaum ins Gewicht.