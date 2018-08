Zwei Menschen sterben bei Unfall auf der B1

Josefine Jahn

Alt Tucheband (MOZ) Am Montagabend kam es auf der Bundesstraße 1 bei Alt Tucheband (Märkisch-Oderland) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern.

„Gegen 22.45 Uhr kam die Alarmierung“, sagte Andreas Zwick, Golzower Amtsbrandmeister und stellvertretender Kreisbrandmeister von Märkisch-Oderland, am Dienstag. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost war der Fahrer eines VW Golf mit polnischem Kennzeichen auf der B1 in Richtung Manschnow, polnische Grenze unterwegs. Nachdem der VW gegen 22.30 Uhr ein anderes Auto überholt hatte, scherte er wieder rechts ein, bremste dann stark und zog sein Fahrzeug nach rechts. Nachdem der VW Golf die Straße verlassen hatte, habe er sich mehrfach überschlagen und sei gegen einen Baum gestoßen. Wie Zwick bestätigt, ist das Unfallauto durch den Aufprall in zwei Teil zerrissen worden.

Der Fahrer und der Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Einer der beiden Männer konnte bisher noch nicht identifiziert werden. Zeugen hatten einen Fußgänger auf der B1 gesehen und ihn beschrieben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Fußgänger jedoch nicht mehr am Unfallort zu sehen. Er wurde von weiteren Polizisten gesucht und später in Seelow angetroffen. „Der Mann stand unter Einfluss von Alkohol und wurde zu einer Blutprobe ins Krankenhaus gefahren“, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Die Polizei stellte das Unfallfahrzeug sicher und informierte die Dekra. Der Sachschaden beträgt circa 25 000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun weiter zur Unfallursache und zum -hergang. Medienberichte, nach denen das Unfallauto dem Fußgänger ausgewichen und deswegen verunglückt sei, wollte Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost, am Dienstag zunächst nicht bestätigen. Zunächst müssten die weiteren Ermittlungen abgewartet werden. Die Zeugen in dem Auto, das vom VW Golf überholt wurde, hätten gegenüber den Beamten angegeben, der Pkw müsse mindestens 120 Stundenkilometer schnell gefahren sein. Auch dies werde jetzt erst überprüft, sagte die Sprecherin.(jsj)