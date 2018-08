Vorwurf des Postengeschachers

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) SPD und Grüne erheben schwere Vorwürfe gegen das neue CDU-Linke-Freier-Wähler-Bündnis im Landkreis. Nicht zusätzliche Bürgernähe sei deren Ziel, sondern das Verteilen hoher Posten.

So soll die CDU den Linken den Posten des Vize-Landrats fest zugesagt haben. Dazu war die SPD nicht bereit, wie deren Kreistagsfraktionschefin Ina Muhß am Dienstag bestätigte.

Zu den meisten Punkten, was in dem Kooperationspapier der anderen Parteien stand, habe sich auch ihre Partei bekannt: Ombudsstelle für Hartz-IV-Empfänger, Senkung der Kreisumlage, Gesundheitskarte für Flüchtlinge, mehr Sport- und Kulturförderung. „Aber es ging eben auch um die Festschreibung dieser Position“, so Muhß. „Das war für uns dann nicht mehr verhandelbar.“

Der Vize-Landrat ist als sogenannter Erster Beigeordneter Chef eines Dezernats mit mehreren Behörden. Derzeit ist es Werner Nüse. Er ist Mitglied der SPD, was bei seiner Wahl 2010 aber nicht zur Debatte stand. Sein Posten muss nach acht Jahren Amtszeit neu ausgeschrieben werden – wenn Nüse nicht per Wahl für eine weitere Amtszeit bestätigt wird.

Dazu kommt es wohl nicht, weil die Linke ihren Heiligengraber Bürgermeister Holger Kippenhahn dort positionieren will. Das berichten unisono Muhß, die Grünen in einer gemeinsamen Stellungnahme und das fraktionslose Kreistagsmitglied Enno Rosenthal. Zudem wird die Stelle eines Zweiten Beigeordneten geschaffen. Laut Grünen und Rosenthal steht Ralph Bormann (Pro Ruppin) zur ersten Wahl. Als führender Vertreter freier Wählergruppen war er am Montag Mitunterzeichner der Kooperationsvereinbarung.

Kippenhahn sagte dem RA, dass er sich mit dem Vize-Landratsposten „noch nicht beschäftigt“ habe. Es müsse am 6. September erstmal der neue Landrat gewählt werden und dann eine Ausschreibung für den Ersten Beigeordneten erfolgen. „Danach wird es sicher ganz viele Kandidaten geben“, sagte der Gemeinde-Chef.