Technologie aus Frankfurt darf ins All fliegen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist ein großer Schritt für das IHP Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik. Eine an der Frankfurter Forschungseinrichtung entwickelte Technologie darf künftig ins All. Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA hat die Silizium-Germanium Bipolartransistoren (SiGe BiCMOS) des IHP nach einem aufwendigen Prüfverfahren auf die European Preferred Parts List (EPPL) gesetzt. Das teilte das Institut in einer Pressemitteilung mit. Für Entwickler von Weltraumanwendungen ist die Liste ein zentrales Werkzeug, um zugelassene Bauteile auszuwählen.

Transistoren kommen in allen Bereichen der Mikroelektronik, beispielsweise auf Computerchips, zum Einsatz. Im Vergleich zu Standard-CMOS-Transistoren ist die am IHP entwickelte BiCMOS-Technologie besonders strahlenfest. Sie wurde in jahrelanger Zusammenarbeit von Wissenschaftlern des IHP mit Partnerfirmen entwickelt. Die Evaluierung der Technologie wurde im Rahmen eines Projektes vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gefördert. Denn alle Bauteile auf der EPPL-Liste müssen der schwierigen Umgebung des Weltraums widerstehen können. Die IHP-Komponenten entsprechen den Anforderungen. Wie das IHP mitteilt, befänden sich weitere Zertifizierungen von Technologien des Institutes durch die ESA in Vorbereitung.(thg)