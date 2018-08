Morgenspaziergang ins Fernsehen

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) „Morning Walk“ (Morgenspaziergang) heißt der Titel, den Isabel und Natalie eigens für die Casting-Show „Dein Song“ geschrieben haben. Eine ruhige Nummer mit Tiefgang, die erst im Frühling diesen Jahres entstanden ist. „Es geht um einen Ort, der Resistenz gegen das Schlechte im Leben symbolisiert. Wir dachten hier an einen See, der das Gewitter abhält“, erzählen die Mädchen. Mehr wollen sie aber nicht verraten. Auch, ob sie die Vorrunde überstanden haben und zu denjenigen gehören, die ins Komponistencamp nach Ibiza reisen dürfen, bleibt noch geheim. Schließlich soll es für die Zuschauer des Songwriting-Wettbewerbs, dessen elfte Staffel im nächsten Frühjahr im Kinderkanal (Kika) ausgestrahlt wird, spannend sein.

Fest steht, dass die Mädchen zu den 14 Solisten und zwei Songwriter-Duos gehören, die die Produzenten der Sendung mit ihrer Bewerbung überzeugt haben. Auf Schloss Biebrich in Wiesbaden präsentierten sie in den Sommerferien ihre Eigenkompositionen dann erst erstmals vor der Jury. Die besteht aus Musikproduzent Martin Haas, der Sänger der Band Tonbandgerät Ole Sprecht, der Songwriterin Elif und Mieze, Frontfrau der Band Mia, die erst kürzlich beim Helene Beach Festival dabei war. „Die Aufregung stieg von Stunde zu Stunde“, erinnern sich Isabel und Natalie an den Casting-Tag. „Durch die Interviews mit den Moderatoren (Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich, d. Red.) wurde uns allerdings einiges an Angst genommen.“ Beim Auftritt selbst habe sich die Aufregung dann in Spaß verwandelt. „Es war so schön für uns, unsere Musik zu teilen und vor der Jury zu präsentieren“, sind sich die beiden 15-Jährigen einig. Das Feedback sei nett, offen und ehrlich gewesen. „Die Kritikpunkte haben wir eher als Verbesserungsansätze wahrgenommen. Uns ist aufgefallen, dass man noch so viel aus dem Song rausholen kann.“

Bühnenerfahrung haben Sängerin Natalie und Pianistin Isabel, die seit der Grundschule zusammen Musik machen, bereits seit Anfang 2017 mit ihrer Band „Self Control“ auf verschiedenen Vereins-, Firmen- und Stadtfesten in der Region gesammelt. Ihre nächsten Auftritte sind bei der Kleinen Parknacht am Sonnabend sowie beim Stadtfest in Seelow am 8. September. Zudem stehen sie im Halbfinale um den Musik-Förderpreis der Axel-Titzki-Stiftung, das am 29. September im Steelbruch in Eisenhüttenstadt stattfindet.

Dass Natalie und Isabel mit ihrer Teilname bei „Dein Song“ einen Weg abseits der Band eingeschlagen haben, stört die andern Mitglieder (Gitarristin Franziska Rossak, Bassistin Melanie Müller und Schlagzeugerin Charlotte Schneider) nicht. „Wir sind Freunde, sie respektieren es, das wir auch mal zusammen als Songwriter-Duo unterwegs sind.“ Zudem war die Castingshow für die beiden Mädchen schon Thema, bevor es „Self Control“ überhaupt gab. Doch bei ihrer ersten Bewerbung vor einigen Jahren reichte es noch nicht für die Vorrunde.

Dennoch wollen sie die Band auch in Zukunft nicht vernachlässigen. „Wir planen dafür so viel Zeit ein, wie möglich.“ Denn Musik ist für Natalie und Isabel schon lange kein Hobby mehr.

Weitere Informationen unter www.kika.de/dein-song.