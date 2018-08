Hickhack um Dach und Flutlicht

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Im April beschlossen die Stadtverordneten, dem FSV Union einen „rückzahlbaren Zuschuss“ von 300 000 Euro zu geben, um die Auflagen des Fußballverbandes zu erfüllen: Flutlichtanlage und Tribünen-Dach. Doch noch immer wird nicht gebaut. Das treibt einige Stadtverordnete auf die Barrikaden.

Orangefarbene Pflöcke stecken in der Erde des Friesenstadions. Sie markieren die Punkte, an denen mal die Stützen des Tribünen-Daches stehen sollen. Die sechs Meter langen Stahlkolosse liegen ein Stück weiter aufgereiht. „Am 23. Juli sollte Baubeginn sein. Die Firma stand bereit, doch es fehlte der verbindliche Bewilligungsbescheid und der Bürgermeister war im Urlaub“, schilderte Sven Baethge, Geschäftsführer Sport des FSV Union, Mitgliedern der Fraktion Die Linke das Dilemma. Diese hatten sich am Montagabend das Stadion als Sitzungsort gewählt.

„Wir haben zwar einen Bescheid, aber mit Bedingungen. Wenn wir die nicht erfüllen, hebt sich der Bescheid auf“, erklärte Hans-Ulrich Hengst, Ex-Bürgermeister und Vereinspräsident. Die strittigen Bedingungen fasste er so zusammen: „Wir sollen belegen, wie sich der Eigenanteil zusammensetzt und erklären, dass der Verein in den nächsten 10 Jahren nicht von Insolvenz bedroht ist.“

Beides lasse sich nicht erfüllen. Man habe dargelegt, dass Vereinsmitglieder Erdarbeiten verrichten und beim Kabelverlegen mit anpacken, sagte Hengst. Aber wer, was, wann erledige – das lasse sich vorab nicht garantieren. „Wenn ein Sponsor vielleicht gerade keinen Bagger bereitstellen kann und ich einen mieten muss, habe ich ein Defizit“, erläuterte Manuela Patze, FSV-Geschäftsführerin Finanzen.

„Ohne verbindlichen Bewilligungsbescheid lösen wir keine Aufträge aus“, bekräftigte Hengst. Daran ändere auch die Genehmigung des „vorzeitigen Maßnahmenbeginns“ nichts, die das Rathaus Anfang Juli erteilte. „Das ist zu heiß“, sagte Patze. Schließlich gibt es auf dem Schriftstück den Hinweis, dass die Vereinsvertreter „das volle Finanzrisiko tragen“. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 450 000 Euro ist dies erheblich, wovon die Eigenleistung gut 36 000 Euro beträgt.

Und so verzögert sich alles. Dabei drängt die Zeit. 2016 stieg die 1. Männermannschaft in die Regionalliga auf. Daran knüpfte der Verband Auflagen fürs Stadion. Die Zweijahresfrist für die Umsetzung ist verstrichen. „Derzeit erfolgt nur eine Duldung“, verdeutlichten Baethge und Patze in einem Brief vom 10. August ans Rathaus. Kurz zuvor erhielten sie von dort die Nachricht, dass der zuständige Mitarbeiter bis 17. August Urlaub hat, erst danach Klärung erfolge. „Wir werden beantragen, die Blockade Aufzuheben“, sagte Linken-Fraktionschef Stephan Wende nach dem Besuch.

„Es ist alles beschlossen. Ich weiß nicht, warum der Verein nicht loslegt“, sagt hingegen Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ). Der Zuwendungsbescheid enthalte die „üblichen Bedingungen“. Aus seiner Sicht verzögern die Forderungen den Baubeginn nicht. Zudem sei der Druck gar nicht so groß, denn am 8. August ging im Rathaus eine Mail vom Fußballverband ein. „Das Präsidium des NOFV hat neu festgelegt, dass die Tribüne am 30.6.2019 und das Flutlicht am 30.6.2020 fertig gestellt und abgenommen sein muss“, steht darin. „Da bin ich wirklich baff“, entfährt es Manuela Patze. Davon wisse der Verein bislang nichts.

Er wolle nun im Rathaus einen „ergänzenden Fördermittelbescheid“ mit der Aufstellung der Eigenleistungen erarbeiten lassen, kündigte Rudolph an. Diese werde dann dem Verein vorgelegt.