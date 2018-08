Zwischen Bahnlinie und Baustelle

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Während das Handels- und Dienstleistungszentrum an der Ladestraße emporwächst, wohnen zwischen dem neuen Einkaufszentrum und dem Bahnhofsgelände immer noch Menschen. Und sie wollen auch dort bleiben.

Marianne Ripps größte Sorge ist, dass eine Sichtschutzwand den Pflanzen in ihrem Garten das Licht nehmen könnte. Die 77-jährige Rentnerin und ihr Mann Lothar wohnen seit rund 40 Jahren in dem Haus mit der Adresse Bahnhaus 5. Es steht am Ende der Ladestraße. Das Grundstück der Ripps grenzt von hinten unmittelbar an den künftigen Parkplatz. Am Freitag voriger Woche schlenderte Bauherr Manfred Schenk über das Gelände und begutachtete mit kritischem Blick, wie sich die Parkflächen entwickeln. Im Gespräch am Gartenzaun konnte er Marianne Ripp ihre Sorge nehmen. Vor ihr Grundstück soll schräg eine Lärmschutzwand aufgestellt werden, aber ihr Garten bekomme weiterhin Sonne.

Ripps wussten von Anfang an, worauf sie sich einließen, haben vor Jahren auch einmal an einer Sitzung des Bauausschusses teilgenommen, in der das Projekt behandelt wurde. „Natürlich gibt es Dreck, aber das ist doch normal“, sagt Marianne Ripp. Die Bauarbeiter hätten auch Rücksicht genommen, als die Ladestraße gepflastert wurde, und Wasser gespritzt, um den Staub zu binden. Neben Ripps steht ein zweites Haus, auch dessen Bewohner will bleiben. Weiter hinten und schräg gegenüber sind noch fünf Gartengrundstücke, die von der Bahn verpachtet worden sind. Eines davon, eine klassische 250-Quadratmeter-Parzelle mit kleinem Häuschen, wird von Michael Hofmann und seiner Frau genutzt und gepflegt. Seit 12 Jahren hat das Berliner Paar den Garten. „Nach der Arbeit fahren wir sofort hier raus“, sagen sie – Bahnlärm hin, Baustaub her.

Außer Edeka soll die Außenstelle Erkner des Jobcenters einziehen, die jetzt noch auf der anderen Seite der Bahngleise im ehemaligen Tewe-Verwaltungsgebäude untergebracht ist. Weitere Mieter gebe es derzeit nicht, sagte Schenk auf Nachfrage, das könne sich noch ergeben. Einen genauen Fertigstellungstermin hat er nicht parat, es werde auf jeden Fall vor Weihnachten sein. „Wir sind im Zeitplan.“ Edeka kündigt auf einem großen Plakat an, „ab Herbst 2018“ an den Start zu gehen. Eine Auskunft, wann das genau ist, konnte Edeka am Dienstag nicht liefern; sie soll nachgereicht werden. Der Landkreis geht davon aus, dass die Regionalstelle des Jobcenters im Januar 2019 ihre Arbeit im neuen Objekt aufnehme, teilt Sprecher Mario Behnke mit.

Vor allem der Edeka-Markt wird erheblichen Verkehr anziehen, sowohl von Kunden als auch in Sachen Anlieferung. Ob der Kreisel am Friedensplatz das verträgt, war Gegenstand ausführlicher Untersuchungen. Herausgekommen sind einige Auflagen für den Investor, die größtenteils erfüllt sind, sagt Vize-Bürgermeister Clemens Wolter. Dazu gehört die rote Markierung der Geh- und Radwege und die Markierung eines Innenrings. Damit soll verhindert werden, dass die Autos in zwei Spuren im Kreisverkehr fahren. Der schwarze Parkplatz an der Ecke Lade-/Berliner Straße, bei Pendlern sehr beliebt, ist derzeit nicht nutzbar, weil die Ladestraße als Zufahrt ausgebaut wird. „Die Fläche ist Eigentum der Stadt Erkner und gehört nicht zum Plangebiet“, stellt Wolter klar, es sei auch keine andere Nutzung vorgesehen. Nach Fertigstellung des Objekts soll die Fläche wieder zum Parken zur Verfügung stehen.

Marianne Ripp hat, wenn sie will, demnächst einen sehr kurzen Weg zum Einkaufen. Das quittiert sie mit einem Achselzucken. „Ich habe jetzt schon die beiden Nettos fast vor der Haustür, und zu Aldi ist es auch nicht weit“, sagt sie.