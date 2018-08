Mobilitätsdebatte gestartet

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) „Attraktive Mobilitätsangebote – öffentlicher Nahverkehr“ war die Diskussionsrunde überschrieben, zu der die Arbeitsgruppe Ländliche Entwicklung in die Kreisverwaltung eingeladen hatte. Zunächst gab es einen ernüchternden Überblick über die Organisation des Nahverkehrs im Kreis und im Land.

Der Vorschlag von Stanley Fuls wirkte wie eine kleine Befreiung. Einen Workshop müsse man durchführen, in dem ohne Zwänge Ideen entwickelt werden, wie öffentlicher Personenverkehr in der Zukunft aussehen kann, sagte der für das Gebäudemanagement des Kreises zuständige Amtsleiter. Philip Zeschmann, Kreistagsabgeordneter der Freien Wähler, pflichtete bei. „Zukunftswerkstatt“ soll die Sache heißen. Und einige Ideen, die in so einer Werkstatt weitergesponnen werden könnten, geisterten auch schon durch den Beratungsraum der Kreisverwaltung: Autonomes Fahren in Städten, um Fahrpersonal für die Strecken über Land freizuhalten; direkte Zubringerfahrten zu den zentralen Verkehrsachsen, den Bahnlinien durch den Kreis; kleine Bürger- und Rufbusse; Mitfahr-Apps. Denn der traditionelle Nahverkehr stößt an seine Grenzen. In den Regionalbahnen zwischen Berlin und Frankfurt sind die Züge oft überfüllt, in Erkner und Fürstenwalde finden Pendler, die mit dem Zug weiter wollen, nur schwer einen Parkplatz. Viele Orte im Süden dagegen sind auch mit Bussen nur schwer zu erreichen. Zeschmann zum Beispiel war mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus Schöneiche in die Kreisstadt gekommen. „Der ÖPNV funktioniert also“, begrüßte ihn Gundula Teltewskaja, die die Beratung leitete, als er mit zehn Minuten Verspätung den Raum betrat. „Mehr oder weniger“, gab Zeschmann nur zurück.

Schnell wird sich am traditionellen Nahverkehr nicht viel ändern lassen. Diesen Schluss lässt zumindest der von Michael Buhrke, dem zuständigen Dezernenten, gehaltene Vortrag, zu. Die europäische Gesetzgebung, langfristige Auftragsvergaben, der Ausschluss von Konkurrenz, schwierige Finanzierungsfragen innerhalb eines großen Verkehrsverbundes, barrierefreier Umbau, Vorschriften über Takt- und Anschlusszeiten verlangten langfristige Planungen, erklärte er. Politik des Kreises sei es, einen verlässlichen Bus-Nahverkehr anzubieten. Der rollt zwischen Oder und Spree auf 28 Linien, hinzu kommen jeweils vier Stadtlinien in Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde. Dort wird gerade über die Einrichtung einer weiteren Linie verhandelt. Experimente seien nur im begrenzten Umfang möglich und teuer.

Ohne Experimente aber, da war man sich in der Runde einig, werde es nicht gehen. Man müsse Angebote machen und dann sehen, wie sie angenommen werden. Der Rufbus in seiner jetzigen Form sei es jedenfalls nicht. Man müsse sich zu lange vor einer Fahrt festlegen und auch der Anruf werde gescheut, hieß es mehrfach aus der Runde.

Wie es mit der Nahverkehrsdebatte innerhalb der AG Ländliche Entwicklung konkret weitergeht, ist noch offen. Auf alle Fälle soll es eine Einladung zum Workshop geben. Die Unterarbeitsgruppe Wirtschaft, Identifikation und regionale Identität trifft sich am 24. September zur nächsten Beratung. Dann wird es um das Thema Regionalmarke gehen.

Ziel ist es, Produkte aus dem Kreis unter einem einheitlichen Namen bekannt zu machen. Dazu wird ein Experte aus der Uckermark über seine Erfahrungen zu diesem Thema berichten. Und auch die Touristikfachleute werden zu der Beratung eingeladen.