Neues Leben für alte Deponie

Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) Auf der ehemaligen Plakotex-Deponie an der Luchstraße in Fehrbellin soll endlich die Solaranlage errichtet werden, für die schon einmal 2013 ein erster Anlauf unternommen worden war. Nun möchte die Parabel Solar GmbH dort eine drei Megawatt-Freiflächen-Anlage bauen. Derzeit wird dafür in den Gremien der Gemeinde der notwendige Bebauungsplan vorgestellt. Der Ortsbeirat stimmte für das Vorhaben. Heute Abend befasst sich der Hauptausschuss mit dem Projekt. In der kommenden Woche werden sich die Fehrbelliner Gemeindevertreter damit beschäftigen, bevor der B-Plan schließlich in die nächste Phase geht.