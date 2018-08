Ein Workaholic tritt ab

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Albrecht Gerber hat lange gebraucht, bis er in die erste Reihe der brandenburgischen Politik vorstieß. Er hat Manfred Stolpe, Matthias Platzeck und Dietmar Woidke geräuschlos den Rücken frei gehalten. Vor knapp vier Jahren wurde er Wirtschaftsminister und trat jetzt überraschend von diesem Amt zurück.

Dienstag Vormittag, kurz bevor Albrecht Gerber in der Staatskanzlei seinen Rücktritt bekannt gab, stand er vor der Rückseite seines Ministerium. Ein nicht sehr großer Mann, der auch mit 51 Jahren vor dem großen gelben Barockkasten jungenhaft wirkt. Allein rauchend auf der Treppe. So kannte man ihn all die Jahre. Immer ein wenig für sich, immer freundlich grüßend, wenn jemand vorbei kam. Den Wirtschaftsminister hätten Fremde wahrscheinlich nicht erkannt. Aber Albrecht Gerber ging es auch nie um Auftritte, um Status. Vielleicht weil er jahrelang in der zweiten Reihe wirkte.

Geboren in Schleswig Holstein, kam der junge Politikwissenschaftler mit der Wende nach Potsdam, wurde für ein Jahr Pressesprecher der SPD-Fraktion im Landtag, dann Mitarbeiter der heutigen Landtagspräsidentin Britta Stark, später Referent in der Staatskanzlei. Er wurde persönlicher Mitarbeiter des damaligen Umweltstaatssekretärs Rainer Speer (SPD). Der legendäre Strippenzieher der Sozialdemokraten war sicher ein wichtiger Lehrmeister, auch wenn Gerber nie Speers ruppigen Stil zu übernehmen gedachte.

Gerber war nach 1999 zunächst Büroleiter von Manfred Stolpe, ab 2002 von dessen Nachfolger Matthias Platzeck. 2009 stieg er dann zum Chef der Staatskanzlei in der ersten rot-roten Koalition auf. Selbst an den Schalthebeln der Macht trat der Potsdamer kaum in Erscheinung. Erst als er 2014 ins Wirtschaftsministerium gewechselt war und die Koordinierung der Regierungsgeschäfte immer wieder ins Stocken geriet, wurde den Zeiten hinterhergetrauert, da Gerber die Geschicke der Staatskanzlei leitete.

Plötzlich wurden seine strategischen Fähigkeiten gelobt, die Pflege von Netzwerken und das Gespür für heraufziehende Krisen. Vielleicht wird man das später auch von der Zeit als Wirtschaftsminister sagen. In erster Linie ist er in diesem Amt als Anwalt der Lausitz und als Verfechter der Braunkohleverstromung in Erscheinung getreten. Obwohl der Einfluss eines Wirtschaftsministers auf Ansiedlungen oft überschätzt wird, demonstrierte Gerber beim Kampf um den Erhalt des Bahnwerkes in Eberswalde, dass man mit Belegschaft, Kommune und Wirtschaftsvertretern ein von Schließung bedrohtes Unternehmen doch erhalten kann, wenn auch mit personellen Abstrichen.

Obwohl in der SPD das strategische Geschick Gerbers immer gefragt war, lehnte er letztlich Angebote, für den Landtag zu kandidieren (beispielsweise in der Uckermark), ab. Er sei eben ein Verwaltungsmensch, erklärte er dazu.

Die Ankündigung, sein Amt aufzugeben, kam selbst für Vertraute überraschend. Am Wochenende hat er mit Regierungschef Woidke darüber gesprochen und nun die Entscheidung öffentlich gemacht. Am Dienstag auf einer Pressekonferenz bat er darum, sein Privatleben zu respektieren und sich mit der Erklärung zufrieden zu geben, dass ein Krankheitsfall in der Familie ihn dazu zwinge.

Leicht gemacht hat er sich die Entscheidung sicher nicht. Gerber galt als Aktenfresser, der bis spät abends im Büro über den Unterlagen saß. Ein politisches Amt oder ein Mandat strebt er auch nach seinem Rücktritt nicht an. Als Ex-Minister darf er sich zwei Jahre lang nicht in einem Metier betätigen, das zu Interessenkonflikten mit seinen bisherigen Aufgaben führen könnte. Beratertätigkeiten für die Energiewirtschaft oder ähnliches fallen damit flach. Gerber betonte, dass er, nachdem sich die Familien immer dem Ministeramt unterordnen musste, einen Job suchen wird, den man den Bedürfnissen der Familie anpassen kann.