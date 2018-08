Nachteile des Bargelds

Potsdam (MOZ) Die Sprengung von Geldautomaten ist so etwas wie der moderne Bankraub. Gut ist, dass damit die klassische Bedrohung von Bankangestellten und Kunden bei Überfällen ausfällt. Dennoch sind die Sprengaktionen selbstverständlich ein gefährliches Übel, das endlich ein Ende haben muss.

Dazu leisten die Polizei und die Geldinstitute mit hohem finanziellen Aufwand ihre Beiträge. Aber auch die Bürger könnten etwas tun, indem sie überholte Gewohnheiten ablegen. Ein gut bestückter und rund um die Uhr zugänglicher Geldautomat in einem abgelegenen Dorf ist eine Einladung für Bankräuber. Muss das sein? Ist dieser 24-Stunden-Service auch in Kleinstädten wirklich nötig?

Ein heißes Eisen ist für bargeldfixierte Deutsche zudem eine Ausweitung der sehr bequemen Kartenzahlung. In Skandinavien etwa geht mit Bargeld kaum noch etwas. Bis es in Brandenburg so weit ist, werden die Automatensprenger wohl noch eine ganze Weile leichtes Spiel haben. Aber es ist Zeit für ein Umdenken.