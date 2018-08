Beratung zu Jugendweihen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Planung für die Jugendweihen 2019 geht bereits los. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die sich in den vergangenen Jahren um die Organisation gekümmert hat, führt am 27. August, 18 Uhr, im Beratungsraum der Geschäftsstelle des Kreisverbandes, Fährstraße 1, eine Informationsveranstaltung durch. Einladungen über die Schulen an die Elternsprecher der 8. Klassen wurden verschickt. In der ersten Beratung wird es um die Teilnehmerzahlen und das Programm für die Festveranstaltungen gehen. Die Entscheidung liegt in den Händen der Elternsprecher.