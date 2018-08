Nur ein Kraftakt könnte Rot-Rot auf Kurs halten

Potsdam (MOZ) Wenn Dietmar Woidke am kommenden Dienstag auf fünf Jahre Amtszeit zurückblickt, wird er viel auf und ab sehen können.

Ausgerechnet dem Lausitzer, der gern mit ruhiger Hand regieren würde, war das nur in kurzen Phasen vergönnt. Allein in dieser Legislaturperiode musste ein linker Justizminister wegen des Transports eines Motorrades mit Dienstfahrzeugen zurücktreten, ein Bildungsminister ging vor einem Jahr von Bord, weil er sich seiner jungen Tochter widmen wollte und in der Staatskanzlei gibt es innerhalb von vier Jahren schon den dritten Chef der Verwaltung.

Bis kürzlich hätte Woidke wohl die holprige Absage der Kreisreform im November vergangenen Jahres als die schwerste Stunde im Amt bezeichnet. Dieser Tiefpunkt könnte jetzt noch unterboten werden. Mit Albrecht Gerber geht eine der verlässlichen Stützen der SPD von Bord. Es ist ein ehrenwerter Abgang, ein persönlicher Schicksalsschlag und der Respekt vor dem Amt haben ihn für Gerber unausweichlich gemacht.

Woidke muss einen Nachfolger finden, wohl wissend, dass die Personaldecke der SPD seit Jahren löchrig ist. Von außen wird wohl kaum jemand sich auf das unsichere politische Spiel einlassen, wenn in einem Jahr die Karten neu gemischt werden. Deshalb ist eine Besetzung aus der Landtagsfraktion ziemlich wahrscheinlich.

Es geht auch gleichzeitig darum, mit dem Koalitionspartner einen Neuanfang im Gesundheitsministerium mit so wenig Beschädigungen wie möglich über die Bühne zu bekommen. Dass Ressortchefin Diana Golze bei der Aufklärung des Pharmaskandals eine Reihe von Fehlern begangen hat und sie letztlich die politische Verantwortung für eine schlecht ausgestattete Medikamentenkontrolle trägt, steht heute schon außer Frage.

Die Haushaltsverhandlungen versprechen zudem Spannungen und der rot-rote Streit um das Polizeigesetz sowieso. Gleichzeitig wird Woidkes Partei unruhig, unter anderem auch, weil in Ostprignitz-Ruppin mit einem Bündnis von CDU und Linker gerade eine neue Machtoptionen getestet wird. Und weil weit und breit kein Generalsekretär oder Wahlkampfmanager in Sicht ist, der die SPD für die Urnengänge 2019 aufstellt. So gesehen, hat Woidke zum Jubiläum wenig zu feiern.