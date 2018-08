Wirtschaftsminister Gerber tritt ab

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ)

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dankte Gerber in Potsdam auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Er würdigte dessen Arbeit als Minister und zuvor als Chef der Staatskanzlei und zollte der Entscheidung Respekt.

Gerber erklärte, dass er mit seinem Amtseid zugesagt hatte, seine ganze Kraft dem Wohl der Brandenburger zu widmen. „Aber die erforderliche Kraft für mein Amt und die damit verbundene sehr hohe Arbeitsbeanspruchung kann und will ich aus rein familiären Gründen nicht mehr aufbringen“, sagte der 51-Jährige.

Im Landtag wurde dem Schritt des Potsdamers viel Respekt entgegengebracht. Für die Grünen erklärte Fraktionschefin Nonnemacher, dass Regierungschef Woidke nun eine „letzte Chance“ habe, bis Ende September ein überzeugendes Kabinett zu präsentieren und die Inhalte für das letzte Jahr der Legislaturperiode zu benennen. Für die Grünen gehört dazu auch ein personeller Neuanfang im Gesundheitsministerium. Ressortchefin Diana Golze (Linke) soll nächste Woche die Ergebnisse einer Überprüfung ihres Hauses im Pharmaskandal vorlegen. Danach sei zu entscheiden, ob die Ministerin und die Staatssekretärin noch die richtigen Personen an dieser Stelle sind, so SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag.

„Wir könnten uns vorstellen, dass auch gleich der schwache, glücklose Umweltminister ausgewechselt wird“, sagte Nonnemacher. Woidke hatte sich noch Anfang August ausdrücklich vor den angeschlagenen Ressortchef Jörg Vogelsänger (SPD) gestellt.

Für die Grünen gehört auch das Bündnis aus CDU und Linker in Ostprignitz-Ruppin zur Verhinderung eines SPD-Landrates ins Bild. Axel Vogel, zweiter Vorsitzender der Grünenfraktion, sprach von einem „galoppierenden Machtverlust der SPD“. Das neue Bündnis zwischen CDU und Linker sei eine Blaupause für mögliche Koalitionen nach der nächsten Landtagswahl. Dem widersprach CDU-Vorsitzender Ingo Senftleben vehement.

Während Regierungschef Woidke keine Kandidaten für die Gerber-Nachfolge nennen wollte, kursierten im Landtag bereits die ersten Namen. Demnach könnte der frühere Innenminister und heutige wirtschaftspolitische Sprecher Ralf Holzschuher für ein Jahr das Amt übernehmen. Aber auch Fraktionschef Bischoff wird gehandelt. Fraktionschefin könnte dann die im Zuge der Kreisreform zurückgetretene ehemalige Generalsekretärin Klara Geywitz werden.

Allerdings gibt es auch Spekulationen, dass die SPD nach einem Rücktritt von Golze wieder das Sozialministerium übernimmt und der ehemalige linke Wirtschaftsminister Ralf Christoffers Gerber nachfolgt. Christoffers wies das weit von sich.