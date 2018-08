Kneippen erlaubt – aber nicht für Hunde

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Der Kneipp-Pfad am Rande des Geländes der Fachklinik und Moorbad Freienwalde wird gut angenommen. Vor allem bei den sommerlichen Temperaturen bietet er eine angenehme Abkühlung. Aber offenbar nicht nur den Menschen, sondern auch Hunden. Und darüber regen sich Patienten und Besucher auf, wie eine Leserin am MOZ-Lesertelefon informierte.

In der Tat: Seit der feierlichen Einweihung des etwa 30 Meter langen Kneipp-Pfades im Frühjahr dieses Jahres herrscht an der Strecke neben der Kurfürstenquelle im Gesundbrunnental reger Betrieb. Sowohl in den Morgen- als auch in den Abendstunden waten Kurpatienten, aber auch Bad Freienwalder regelmäßig durchs kühle Wasser. Laut Wasserdoktor Sebastian Kneipp soll ein solches kurzes Bad für eine gute Durchblutung sorgen und den Geist erfrischen.

„Wir freuen uns, dass der Kneipp-Pfad so gut angenommen wird“, sagt Kristin Schröder-Kolew. Allerdings gebe es auch die Schattenseite. Denn immer öfter werden Hundebesitzer beobachtet, die ihre Hunde in dem Wasser baden lassen, bestätigt die Verwaltungsleiterin der Fachklinik und Moorbad Freienwalde. In den Fragenbögen, in denen die Patienten die Fachklinik beurteilen, gebe es verstärkt Hinweise darauf, dass Patienten es als störend und unangenehm empfinden, dass Hunde im Kneipp-Pfad baden, teilt Kristin Schröder-Kolew mit.

Dem will die Verwaltungsleiterin jetzt einen Riegel vorschieben. Dazu hat sie sich mit dem Ordnungsamt der Stadt verständigt. Das hat ihr Unterstützung gegeben. „Leiter Jens Schmoldt hat uns ein Schild zur Verfügung gestellt“, informiert Kristin Schröder-Kolew. Allerdings könne sie es nicht aufstellen lassen. Darauf stehe, dass es sich nicht um eine Hundetoilette handele. „Das nützt mir nichts. Wir haben jetzt selbst eins bestellt. Darauf wird ausdrücklich hingewiesen, dass Hunde in der Kneipp-Anlage nicht baden dürfen. Und ich hoffe, dass das Schild noch in dieser Woche geliefert und dann aufgestellt werden kann“, so die Verwaltungschefin.

Und noch etwas ärgert sie: die Lautstärke, die in den Abendstunden und am Wochenende von der Wiese an der Kneipp-Anlage durch den Innenhof der Fachklinik zu hören sei. Es handele sich um eine medizinische Kneipp-Anlage, betont sie. Die sollte auch so genutzt werden und nicht als Partymeile, macht Kristin Schröder-Kolew ihrem Ärger Luft.