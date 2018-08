Mehr Geld nötig und mehr Debatte auch

Berlin (MOZ) Mehr Verantwortung für Deutschland, multinationale Zusammenarbeit, Standortfaktor für die Region – auf ihrer Sommerreise hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gerade wieder viel Lob über der Truppe ausgeschüttet. Und ein bisschen zusätzliches Geld für Kasernen und Krankenhäuser hat sie ebenfalls mitgebracht.

Die Millionen sind dringend nötig, der Zuspruch auch. Ausstattungs- und Materialmängel gehören inzwischen zur Bundeswehr wie die Feldflasche zum Marschgepäck. Von der Leyen hat zwar aufgeräumt im Bereich Rüstung und Beschaffung und erste Erfolge erzielt. Doch dabei darf es nicht bleiben: Nötig ist ein wirklicher Wandel sowohl der Abläufe als auch der Mentalitäten. Denn beim Kauf von Fregatten oder Kampfjets geht es um viel Geld, das viele ohnehin lieber für anderes ausgeben würden.

Dennoch: So richtig ist das Thema Verteidigung noch immer nicht im Zentrum des öffentlichen Interesses angekommen. Was soll die Bundeswehr leisten und was wollen wir dafür ausgeben? Über diese Fragen muss öffentlich und breit debattiert werden. Sonst machen Rüstungskonzerne und Verteidigungsexperten die Sache unter sich aus.