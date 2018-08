Müller findet geplantes Kunstprojekt gut

dpa

Berlin (dpa) Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) hat sich hinter ein Kunstprojekt gestellt, bei dem symbolisch eine Mauer in der Stadt aufgebaut werden könnte. Das Kunstprojekt DAU will im Herbst „eine Stadt in der Stadt“ schaffen, die ein Leben nach anderen Regeln erfahrbar macht, wie die Berliner Festspiele am Wochenende angekündigt hatten.

Am Kronprinzenpalais am Boulevard Unter den Linden soll eine Mauer aufgebaut werden. In dem Areal sollen etwa Filmaufnahmen des russischen Regisseurs Ilya Khrzhanovsky gezeigt werden. Der Künstler hat laut Projekt eine Zeitreise „zurück in die Sowjetunion“ gedreht.

„Mir war von Anfang an klar: Wenn es so kommt wie geplant - ja auch mit einem hohen künstlerischen Anspruch, mit entsprechender Begleitung auch -, wird das viele kritische Diskussionen auslösen“, sagte Müller am Dienstag im Roten Rathaus. „Unterm Strich fand ich es dann aber auch gut.“

Denn die dramatische Situation des Mauerbaus und der Teilung, das Leid vieler Menschen seien etwas, womit man eine jüngere Generation konfrontieren und wachrütteln könne, sagte Müller. Das Projekt rege dazu an, darüber zu diskutieren, was damals gewesen sei und was Abschottung und Ausgrenzung heute bedeuteten.

Später sollen auch Projekte in Paris und London folgen. In Berlin ist das Großprojekt nach Angaben des Bezirksamts Mitte vom 12. Oktober bis 9. November geplant. Das Projekt soll sich zum Beispiel über den Bebelplatz, die Französische Straße und Unter den Linden ziehen.

Notwendig seien einige Genehmigungen, etwa eine Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung. „Darüber hinaus ist für die Errichtung der Mauer eine Baugenehmigung nach der Bauordnung Berlin erforderlich“, teilte das Bezirksamt mit. Bis Ende August würden die dringendsten Fragen und mögliche Probleme ausfindig gemacht.