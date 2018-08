Bleibende Unterschiede

Berlin (NBR) In Ostdeutschland arbeitet man länger als in Westdeutschland. Dafür liegen die Durchschnittslöhne im Osten deutlich unter denen im Westen. Die Arbeitszeitdifferenzen sind nicht völlig unbedeutend, wären aber zu vernachlässigen, wenn dahinter nicht die Sorge vieler Ostdeutscher steckte, sie würden, obwohl sich ihr Leben deutlich verbessert hat, immer Deutsche zweiter Klasse bleiben.

Fast 30 Jahre nach dem Mauerfall muss zumindest für die Einkommen festgestellt werden: Der westdeutsche Vorsprung ist nicht geschmolzen und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. In den gar nicht mehr so neuen Bundesländern ist es im Wesentlichen dabei geblieben, der Altbundesrepublik als verlängerte Werkbank zu dienen. Die Konzernzentralen sind weiterhin im Westen und die Industriestruktur im Osten ist, bei allen Erfolgen, kleinteilig. Tariflöhne sind eher die Ausnahme, die Gewerkschaften sind in vielen Bereichen schwach.

Es besteht derzeit keine Veranlassung zu der Annahme, die ostdeutsche Wirtschaft würde strukturell jemals das Westniveau erreichen. Das gilt auch für Produktivität, Löhne und für die Renten. Es gibt aber keinen Grund, die Ost-West-Teilung bei der Arbeitszeit fortzusetzen.