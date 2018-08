Junger Mann kehrt vom Dach freiwillig zurück

Margrit Meier

Strausberg (MOZ) Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften war am Dienstagnachmittag ab 16 bis kurz vor 18 Uhr in der Friedrich-Ebert-/Ecke Elisabethstraße im Einsatz. Auf dem Dach eines Wohn- und Geschäftshauses an der Ebertstraße saß ein junger Mann, der damit drohte, hinunter zu springen. Zwischenzeitlich war sogar ein Sondereinsatzkommando der Polizei vor Ort. Es gab Straßensperrungen. Erleichterung machte sich bei allen breit, als es einem Verantwortlichen der Stephanus-Stiftung gelang, den jungen Mann zu überreden, zurück zu kommen. Der 20-Jährige aus Afghanistan lebt dort im betreuten Wohnen. Ursache für den Suizidversuch soll möglicherweise eine psychische Erkrankung sein.(mei)